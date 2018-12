Municipio de Caguas y DTOP anuncian arreglarán carreteras estatales

A partir del martes, de 18 de diciembre, el Municipio de Caguas y el Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP) comenzarán los trabajos en los que arreglarán carreteras estatales del pueblo cagüeño, informó el alcalde William Miranda Torres.

"Me complace el que el DTOP comience a pavimentar parcialmente algunas de las vías estatales que ubican en Caguas bajo el programa “Abriendo Caminos”. He dado una batalla activa para que se atiendan importantes vías estatales en Caguas ya que su estado no es el adecuado para el tránsito. Las mejoras a las carreteras que iniciarán este mes son, sin duda, un excelente regalo de navidad para los usuarios de estas vías de rodaje”, expresó Miranda Torres en declaraciones escritas.

Las carreteras que se estarán pavimentando en esta fase serán: la PR -1, la PR -183; la PR -189 y la PR -784.

Los trabajos comienzan el próximo 18 de diciembre en la PR -1 desde la Avon hasta Caguas Expressway Motors. Estos trabajos, según estima el DTOP, se extenderán por 40 días laborales. Las obras se llevarán a cabo en horario de 6:00 de la mañana hasta las 3:00 de la tarde. Se comenzará a trabajar con el carril de la derecha en dirección hacia Caguas y luego se continuarán los trabajos hacia la otra dirección. Habrá un receso de los trabajos del 29 de diciembre hasta el 7 de enero.

"Exhortamos a la ciudadanía a tomar en cuenta el efecto que estos trabajos puedan tener en su agenda diaria sin son usuarios de esta vía de rodaje. Además, le pedimos cooperación y paciencia durante el periodo en el que se extiendan los trabajos de pavimentación", expuso el alcalde.