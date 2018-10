Donald Trump llama "ineptos" a políticos de Puerto Rico

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, catalogó hoy de "ineptos"a políticos de Puerto Rico, sin mencionar nombres específicos, al tiempo que sugirió que el gobierno de la Isla intenta utilizar fondos federales dirigidos a asistencia luego del desastre provocado por el huracán María, para tras obligaciones estatales.

"La gente de Puerto Rico es maravillosa, pero los políticos ineptos están tratando de utilizar las enormes cantidades de financiamiento de huracanes/desastres para pagar otras obligaciones. ¡Los EE. UU. NO rescatarán las obligaciones pendientes y pendientes de pago con el dinero de asistencia para huracanes!", sostuvo Trump en un tuit a través de su cuenta oficial.

The people of Puerto Rico are wonderful but the inept politicians are trying to use the massive and ridiculously high amounts of hurricane/disaster funding to pay off other obligations. The U.S. will NOT bail out long outstanding & unpaid obligations with hurricane relief money!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 23 de octubre de 2018