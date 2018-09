Pesquera apunta que agua de Ceiba no olía, ni sabía bien

El secretario de Seguridad Pública de Puerto Rico, Héctor Pesquera dijo que esta mañana investigan el hallazgo de miles de cajas de agua en el aeropuerto de Ceiba, aunque reveló que inicialmente todo apunta que se trata de un agua que se pidió a la Agencia Federal de Manejo de Emergencia (FEMA) porque era excedente y que podía estar dañada.

Pesquera detalló que de lo que ha investigado FEMA tenía un excedente de agua “y cuando eso pasa normalmente la ponen en Servicios Generales federal disponible”. “ASG (Servicios Generales) nuestra en mayo pone la petición para que le den el agua. ASG toma posesión de ello en algún momento en mayo con la intención de repartir el agua a los municipios que lo necesitaran. Se distribuyeron a 12 municipios y a WIPR, vinieron quejas de que el agua no sabía bien. A consecuencia de eso, se tomó la determinación de ASG de hacer la prueba del agua para ver si estaba dañada. De ahí vienen las fotos de Ceiba, hay que ver si es verdad que estaba hace un año en la pista de Ceiba, entiendo que no porque si esa agua se pidió en mayo…”, dijo el funcionario a cargo de todo el operativo de emergencia de Puerto Rico.

De hecho, Pesquera sostuvo que si el agua tenía mal olor, aunque la distribuyeran las personas no las querrían consumir. “Si el agua sabe mal y huele mal, aunque la calidad no te cause ningún daño, nadie se las va a tomar. La instrucción a ASG es que si el agua no sirve, se devuelva”, dijo en entrevista radial WKAQ 580.

El funcionario no quiso especular sobre si FEMA entregó un agua expirada al gobierno de Puerto Rico. “Puede ser que si está próximo a expirar, lo ponen como excedente para que alguien lo use”, sostuvo. Pesquera espera tener antes del mediodía una explicación completa, pues según dijo anoche no se le permitió acceso a zonas federales.

Tras la denuncia en redes sociales de que se perdieron miles de botellas de agua, FEMA indicó a la prensa estadounidense que se trata de agua que ellos entregaron al gobierno de Puerto Rico. El famoso chef José Andés indicó en redes sociales que el grupo de chefs que cocinaba para las víctimas pidió acceso al agua al gobierno de Puerto Rico, pero les dijeron que no estaba apta para consumo humano. No especificó la fecha de la petición. El chef emplazó directamente al gobernador, Ricardo Rosselló a dar paso a una investigación independiente sobre el asunto.

Diversos estudios académicos confirman que en Puerto Rico murieron casi 3,000 personas por causa del paso del huracán María en la Isla. De hecho, Pesquera mismo ha estado bajo fuego porque el gobierno local insistió por meses que las muertes asociadas a María eran dramáticamente menos. El hallazgo del agua se da el mismo día que el presidente Donald Trump calificó como exitosa la respuesta federal a la emergencia en Puerto Rico y a días del aniversario del catastrófico ciclón.