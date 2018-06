Medio estadounidense levanta dudas sobre cifra de 4,645 muertes

El medio estadounidense The Washington Post publicó ayer sus dudas sobre la cifra de muertes ascendente a casi 5,000 personas que un estudio realizado por la Universidad de Harvard encontró que se registraron en Puerto Rico tras el paso del huracán María.

El cuestionamiento principal fue que el dato de 4,645 fallecidos no es un número verificado. De acuerdo con el periódico, este número no está basado en registros de muertes, solo en estimados de muertes por personas que fueron entrevistadas en una encuesta.

¿Cómo entonces se llegó a esa cifra? De acuerdo con el análisis, los investigadores tomaron 15 muertes identificadas de una encuesta a 3,299 hogares y multiplicaron ese número para tener como resultado las 4,645 muertes alrededor de la isla.

Ese cantidad de la investigación —publicada por el "New England Journal of Medicine"— venía con una advertencia de que era un estimado, pero esto no se tomó en cuenta por los medios, según asegura el Washington Post.

El informe, generado por "Harvard T.H. Chan School of Public Health", se encontró con muchas críticas y molestias en el país. Inclusive, Héctor Pesquera, secretario del Departamento de Seguridad Pública (DSP) aseguró que el estudio no tiene base científica porque fue una encuesta.

"El estudio, aunque no lo hemos visto, el de Harvard, es a base de una encuesta. No es a base de datos científicos. El de George Washington [University] viene con una metodología distinta. En algún momento dado estoy seguro que George Washington se va a poner al tanto con ellos y van a tratar de convalidarlos. Pero una encuesta no es lo mismo que una base científica", soltó el funcionario en una rueda de prensa luego de la Cumbre de Preparación y Manejo de Desastres en Puerto Rico.

Harvard report says 4645 people died in Puerto Rico as a result of Hurricane Maria. For perspective on this:

1833 deaths attributed to Hurricane Katrina

2411 total US combat deaths in Afghanistan

2977 deaths as a result of 9/11 attacks

4424 total US combat deaths in Iraq War

— David Rothkopf (@djrothkopf) May 29, 2018