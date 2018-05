No concuerdan bases de datos de la AEE y Educación

El Departamento de Educación (DE) responsabilizó ayer a la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) del intento de desconexión del servicio de luz a una escuela en Quebradillas –incluida en la lista de cierre de planteles– en hechos reportados el lunes, aún cuando el semestre escolar culmina el 6 de junio.

"El Departamento de Educación no ha enviado a cortar el servicio de electricidad en las escuelas anunciadas recientemente en las lista de consolidación de escuelas", aseguró la portavoz de la agencia, Yolanda Rosaly, en declaraciones escritas a Metro. El DE pudo demostrar que, basado en las numeraciones de los contadores en las facturas de luz que recibe la agencia y sus registros internos, la solicitud de desconexión del servicio correspondía a la escuela Ramón Saavedra, también ubicada en Quebradillas, pero cerrada el pasado año 2017.

"En resumen, el Departamento solicitó el 15 de septiembre de 2017 la cancelación de los servicios en todas las escuelas que fueron consolidadas durante verano pasado. Esto incluía la escuela Ramon Saavedra identificada en los registros del Departamento con el código 12898", lee la declaración. "El día 13 de abril, el Departamento envió una segunda notificación a la Autoridad sobre las escuelas consolidadas durante el verano de 2017 solicitando la cancelación del contador 17335080 que en la factura de la AEE aparece ubicado en el código 12898. Cuando los empleados de la AEE proceden a cancelar este contador, el mismo aparece físicamente ubicado en la Escuela Honorio Hernandez", indicó el DE en las expresiones.

En efecto, Metro pudo corroborar las facturas de energía eléctrica de ambos planteles, los códigos y sus respectivos números de contadores. También pudo confirmar que el contador con la numeración correspondiente a Ramón Saavedra en los registros del DE, está ubicado en Honorio Hernández, hecho que destapó otra problemática.

El licenciado Eric Rubén Huertas, asesor legal del DE, dijo que solicitó a la AEE una cita inmediata, "para sentarnos entonces a validar todas las diferencias que pueda haber entre las bases de datos (del DE y de la AEE). Nos tenemos que sentar a verificar una por una (las escuelas)".

Al momento, se desconoce la cantidad de contadores de la AEE que podrían estar ubicados en planteles con una numeración que no corresponde a la que se especifica en la factura de luz y que no concuerda con los registros del DE.

"Hay un asunto, no necesariamente sobre si se está facturando por un contador existente o no, porque en efecto el contador existe, si nos causa una pregunta de por qué la base de datos no concuerda”, señaló el licenciado.

En la orden de desconexión de servicio, además, la instrucción alegadamente establecida por el cliente –en este caso el DE– fue la desconexión de energía eléctrica porque la "escuela será cerrada". Es decir, que de la instrucción en la orden se desprende que la escuela en cuestión aún está abierta y operando de forma regular. Dicha orden, además, establece que el DE solicitó la desconexión el viernes, 18 de mayo, para ser efectuada ese mismo día. Sin embargo, el DE reiteró que esa no fue la instrucción ni la petición a la AEE y desconoce quién redactó tal información. El DE aseguró que la fecha en que envió la solicitud fue el 13 de abril.

"Cómo ellos produjeron esto, yo sí pregunté, pero la respuesta fue que es un empleado de campo que recibe la orden de cancelación y produce el documento, yo no tengo nada que ver con el documento. Lo que te puedo confirmar, asegurar, garantizar, es que el Departamento lo que solicitó fue la desconexión de la Ramón Saavedra”, apuntó el licenciado.

Cabe cuestionar, además, cuántas de las alrededor de 160 escuelas cerradas el pasado año 2017, cuentan aún con servicio de la AEE, cuántas solicitudes de desconexión sometió el DE y cuántas se han completado. Asimismo, cuánto dinero en tal ha pagado el DE en facturas de luz de planteles en desuso. Metro solicitó respuestas a estas interrogantes, pero Educación aún no ha respondido.

Estudiantes, padres y maestros celebraban el pasado lunes la actividad del Cuadro de Honor de la escuela Segunda Unidad Honorio Hernández en Quebradillas, cuando personal de la AEE llegó hasta el plantel para cortar el servicio de luz, con una orden en mano peticionada por el DE.

La escuela Honorio Hernández, que tiene 375 estudiantes matriculados, se encuentra entre los 266 planteles que cerrará el DE. Sin embargo, no es hasta el 6 de junio que culmina el semestre escolar. Según los registros del DE, dicha escuela tiene el código 12914 y está ubicada en la Carretera 113 Km. 3 H. 8 Bo San Antonio, Quebradillas.

De acuerdo al DE, la Autoridad indicó que tan pronto su empleado se percató de que había personal de Educación en el plantel, se comunicó con sus superiores y abandonó el lugar sin desconectar el servicio. Aseguraron, además, que el Departamento y la AEE están tomando las medidas necesarias para asegurarse que la información en sus bases de datos correspondan a las escuelas identificadas para cancelación y evitar estas situaciones en el futuro.

El director de Servicio al Cliente de la AEE, Aldo L. Rodríguez Morales, informó que la corporación pública mantiene comunicación y tramita las solicitudes de desconexión de servicio eléctrico de los planteles escolares en las diferentes regiones educativas del DE a través de toda la Isla, según lo requiere esa agencia como cliente.

"Próximamente personal del Directorado de Servicio al Cliente de la AEE se reunirá con funcionarios del DE para validar que los datos e información de los contadores de todas las escuelas públicas concuerde con la dirección física de los planteles para evitar cualquier discrepancia durante el proceso de solicitar una orden de servicio", sostuvo Rodríguez Morales.

Sobre el proceso de desconexión de servicio de energía eléctrica de los planteles que cerrarán este verano, Huertas expresó que "aquí todavía tiene que haber un proceso de inventario, tiene que cerrar el ciclo escolar, tiene que haber un plan de mudanza, hay un proceso", al añadir que por esa misma razón –respecto a las escuelas cerradas al final del pasado año escolar– la desconexión de los servicios de luz no se solicitó hasta septiembre de 2017. "Se solicitaron en septiembre, después que se cerró todo el plan del proceso de consolidación, esto no se da en el vacío”, aseguró.

Orden de terminación de servicios de energía eléctrica a la escuela Honorio Hernández en Quebradillas, en lista de cierre, peticionada por el Departamento de Educación el 18 de mayo de 2018. / Suministrada

