Héctor Ferrer: "Este pueblo tiene que levantarse e indignarse"

El presidente del Partido Popular Democrático (PPD), Héctor Ferrer, condenó esta tarde la nueva propuesta de reforma laboral anunciada hoy por el gobernador Ricardo Rosselló, que incluye la eliminación del pago compulsorio del bono de Navidad y reduce las licencias de vacaciones y enfermedad de los trabajadores a siete días respectivamente.

"Este es el desmantelamiento de logros por décadas de la clase trabajadora”, afirmó Ferrer, desde la sede del PPD en Puerta de Tierra. "Este pueblo tiene que levantarse e indignarse ante esta traición del gobernador Ricardo Rosselló”.

"A la secretaria de Educación no le quitan ningún beneficio; al secretario de Seguridad, a ese no le quitan ningún beneficio; al último que nombraron en el DMO, a ese no le quitan ningún beneficio; a los miembros de la Junta Fiscal, a esos no le quitan ningún beneficio; hay que indignarse ante la situación y las expresiones del gobernador en el día de hoy”, sostuvo Ferrer.

En la nueva reforma que afectaría a los empleados del sector privado, el primer ejecutivo anunció además la eliminación del pago por concepto de despido injustificado, un derecho que provee la Ley 80 (Ley de Despido Injustificado). Las acciones anunciadas por el mandatario se hacen bajo el argumento de que harán "la isla más competitiva a nivel global". Rosselló hizo el anuncio el día previo de la conmemoración de la Abolición de la Esclavitud, en una alocución junto a los presidentes de los cuerpos legislativos.

"En ningún país del mundo se seden derechos, todo lo contrario, tú avanzas derechos, tú no le quitas derechos a la gente, esto es una estocada al trabajador y la trabajadora puertorriqueña”, apuntó el presidente del PPD, al tiempo que cuestionó la efectividad que pueda tener la propuesta de aumento al salario mínimo –que llegaría hasta $8.25 por hora en el 2021–, como un intento por parte de la administración gubernamental para balancear la eliminación de beneficios.

"Hoy 20% o menos de los puertorriqueños que trabajan, ganan $7.75 (por hora), así que este súper impacto solamente lo van a recibir menos del 20% de los empleados puertorriqueños, pero la totalidad, el 100% que trabaja se le va a eliminar los beneficios”, argumentó.

"Si le queremos añadir a la indignación, el país amanece hoy con el anuncio de que una persona va a ganarse mínimo $450 mil por dirigir una corporación pública”, añadió Ferrer, en referencia al sueldo base que recibirá el nuevo director ejecutivo de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE),Walter Higgins.

El presidente del PPD exhortó a la ciudadanía a manifestarse en contra de las propuestas medidas, que "se tire a la calle" y "reclame a los legisladores del PNP". Dijo esperar que la Legislatura no de paso a la nueva reforma, pero que de así suceder, de cara a las elecciones de 2020, revertir las medidas de la nueva reforma sería prioridad para la colectividad que dirige.

"No puedo haber un compromiso mayor con los trabajadores puertorriqueños que revertir los derechos que hoy les están quitando. Esos beneficios no son beneficios que salieron de la nada, son beneficios por los que se derramó sangre, sudor y esfuerzo por décadas y de un plumazo el gobernador los está quitando”, apuntó.

