Directora de Ética: "Aquí no ha habido ningún acto de corrupción”

La directora de la Oficina de Ética Gubernamental (OEG), Zulma Rosario, defendió hoy el papel que jugó en la contratación de Joseph and Edna Josephson Institute of Ethics para la implementación del programa "Tus valores cuentan" en los currículos de enseñanza del Departamento de Educación (DE).

"Aquí no hay ningún acto de corrupción. Absolutamente no", afirmó Rosario.

– Si no existe nada irregular con el proceso y el contrato sobre Tus Valores Cuentan, ¿por qué no dijo desde el inicio, cuando dio entrevistas a varios medios, que había sido usted el enlace entre el Instituto y la secretaria de Educación y que usted solicitó y estuvo presente en la reunión?, preguntó Metro.

"Por qué lo voy a aclarar si no es de mi competencia, yo no firmé ese contrato, yo no soy la que maneja esos fondos federales ni todo lo que eso significa, eso le corresponde al Departamento de Educación", apuntó Rosario.

– "Todos los medios que me han abordado me dan un minuto y medio para responder. Ninguno me había me había preguntado qué participación, si alguna, tuvo la Oficina de Ética, ninguno, busca cualquier entrevista. Yo contesto lo que ustedes me preguntan", señaló Rosario. "¿Por qué lo tengo que aclarar yo? Lo tiene que aclarar ella (Keleher), porque a ella es a quien le hicieron la pregunta. […] "Ahora, cuando me preguntan, cuando me dan la oportunidad de hacer la expresión y ponerlo en contexto, claro que lo digo, yo no tengo nada que ocultar", añadió.

Este medio preguntó entonces a Rosario si en algún momento se había comunicado con la secretaria del DE para recordarle sobre la reunión que sostuvieron ella, Keleher y el presidente de Camera Mundi —subcontratista local de Joseph and Edna Josephson Institute of Ethics—, Jorge Díaz, a principios del pasado año 2017, dado que la secretaria del DE alegó "no recordar" cómo la compañía llegó a su oficina.

Sobre si con su acción ha habido alguna violación al Artículo 4.2 (b) de la Ley de Ética Gubernamental, que prohíbe que un funcionario público se valga de su puesto para buscar beneficios para terceros, y al Artículo 4.2 (a), que prohíbe a las agencias solicitar beneficios de una agencia o entidad que reglamenta, la directora afirmó que "ningún artículo de la Ley de Ética Gubernamental ha sudo violado en este proceso"

