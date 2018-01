Congresistas demócratas cuestionan facultades de la JCF

Un grupo de senadores demócratas urgió ayer a los líderes del Senado a otorgar a Puerto Rico paridad de fondos en Medicaid para evitar la debacle del sistema de cuidado de salud local y los efectos adversos sobre los ciudadanos, al tiempo que exhortaron a los líderes a realizar más esfuerzos de ayuda a la Isla, tras el paso del huracán María.

"El financiamiento actual de Medicaid para Puerto Rico se agotará en los próximos meses. Esto amenaza con dejar a miles de ciudadanos estadounidenses en Puerto Rico sin una atención médica adecuada y un sistema de atención médica al borde del fracaso", apuntan los senadores en una carta enviada los líderes, al tiempo que señalaron que cualquier paquete de ayuda que sea enviado a la Isla, fallará si no se combina con paridad en fondos de Medicaid.

"Una Junta no elegida, no supervisada, sin experiencia en desastres y cuyos miembros no residen en Puerto Rico, no debe estar autorizada para tomar decisiones sobre cómo priorizar las medidas de financiación de emergencia que impactan la provisión de atención médica, cómo garantizar que los residentes tengan los recursos para reconstruir sus hogares y negocios y cómo reparar la infraestructura defectuosa de la isla", afirmaron en la declaración conjunta.

Los congresistas añaden que la continua desestabilización del sistema de salud de la Isla solo aumentará el número de personas que saldrán de Puerto Rico hacia alguno de los estados de la nación, lo que a su vez exacerbará aún más la inestabilidad de la economía local.

"El H.R. 4667 debería hacer más para promover los esfuerzos de socorro en Puerto Rico y las Islas Vírgenes. Como tal, le instamos a que incluya fondos de Medicaid adecuados y de largo plazo para Puerto Rico", expresaron, en referencia al proyecto de la Cámara que asignó $81 millones en asistencia de desastre para los afectados por los huracanes María, Irma y Harvey.

También señalan que el H.R. 4667 impone obstáculos burocráticos innecesarios destinados a retrasar la provisión crítica de alivio a los ciudadanos estadounidenses que viven en Puerto Rico.

La carta fue enviada con fecha de ayer al republicano Mitch McConnell, presidente del Senado; al demócrata Charles Schumer, líder de la minoría; al senador Thad Cochran, presidente del Comité de Asignaciones del Senado; y al senador Patrick Leahy, vicepresidente del Comité. El documento tiene la firma de ocho senadores demócratas, incluyendo Robert Menendez (Nueva Jersey), Kirsten Gillibrand (Nueva York), Catherine Cortez Masto (Nevada) y Bill Nelson (Florida).

El grupo de congresistas, además, cuestionó las facultades de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) para supervisar el uso de los fondos de ayuda para desastre tras el paso de María en la Isla y pidió a los líderes senatoriales que se aseguren de que el desembolso del financiamiento a Puerto Rico no se retrase por acciones del ente federal creado por el propio Congreso a través de la Ley Promesa.

Asimismo, señalan que la nueva reforma fiscal federal puede disparar el desempleo en la Isla y apuntan a que toda ayuda a través de los Community Disaster Loans no debe estar sujeto a la supervisión y discreción de los secretarios del Tesoro y Seguridad Nacional, al tiempo que piden extender a la Isla el Child Tax Credit y el Earned Income Tax Credicts.

El gobierno Federal informó a través de una carta que establecerá una Política de Flujo de Efectivo para desembolsar al gobierno de Puerto Rico el préstamo aprobado por el Congreso de mas de $4 mil millones para la recuperación del territorio luego del impacto del huracán María.

La decisión la tomó el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, así como de la Agencias Federal de Manejo de Emergencias (FEMA) y fue comunicada a la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF) el 9 de enero.

