AES impugna multas de la JCA por no cumplir con manejo de cenizas ante huracán

La directora ejecutiva de la Junta de Calidad Ambiental (JCA), Tania Vázquez, dijo en horas de la mañana que aún desconocía si ya la compañía Applied Energy System (AES), que maneja las cenizas que son depositadas en Peñuelas, cumplió con la orden emitida ayer para evitar la dispersión de polvo fugitivo de sus instalaciones, durante el paso del huracán María sobre Puerto Rico.

"El reglamento de la Junta de Calidad Ambiental lo que me permite es que yo le someto la orden, que fue lo que hicimos, ellos tienen un tiempo para cumplir, para contestarme, se revisa si se contestó o no se contestó. Entonces, si se contesta o no se contesta, yo le someto unas multas", indicó la también secretaria del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales.

"Por el debido proceso de ley, le tengo que dar un tiempo a ellos (AES) para o impugnar la multa o cumplirme", explicó la titular.

Se ordenó a la AES, que dentro de un término de 24 horas llevara a cabo lo siguiente:

Tome las medidas necesarias, incluyendo, pero sin limitarse a enclaustre y/o contenga, cubra y proteja todo material de residuos de combustión de carbón y/o Agremax, que se encuentra a la intemperie en las instalaciones de la AES, de modo que no se convierta en polvo fugitivo por el paso o posible paso del viento. El material y/o mecanismo utilizado para enclaustrar, contener y/o cubrir deberá ser un resistente a fuertes vientos, en caso de estar cubierto, la cobertura debe estar anclada adecuadamente de forma que no se mueva o ceda con fuertes vientos. La AES, en un término de 24 horas a partir de la notificación de la presente Resolución, deberá presentar, mediante correo electrónico… evidencia de las medidas tomadas para el cumplimiento de la misma.

"Yo sé que la gente está preocupada, realmente la Junta de Calidad Ambiental ha sido bien proactiva", aseguró Vázquez en declaraciones a Metro, añadiendo que "estos son desperdicios sólidos no peligrosos".

Una Resolución similar se emitió el pasado 1 de septiembre de 2017, cuando se pronosticaba el paso del huracán Irma por nuestra zona, la cual AES incumplió, y por la cual recibió multas que sumaron $95,000.00. Sin embargo, dichas multas aún no han sido pagadas por AES. Por el contrario, la empresa sometió un recursos de reconsideración.

"De hecho, ayer sometieron una documentación de la impugnación de la multa", apuntó Vázquez, añadiendo que la impugnación se encuentra en medio de un proceso administrativo para determinar si AES deberá o no pagar la multa y posteriormente, dependiendo de la parte que esté satisfecha o no insatisfecha, el proceso podría llegar hasta el tribunal.

Sobre dicha orden ante el paso de Irma, la titular indicó que "hubo un cumplimiento parcial. Le pedimos que hicieran unas acciones para tapar los residuos que no se tomaron".

Pese al incumplimiento, Vázquez indicó que "al final del día son desperdicios sólidos no peligrosos y es una cuestión de prevención por un fenómeno específico". Si la compañía AES no tapara los residuos y se registrada polvo fugitivo en Peñuelas y zonas aledañas, la directora ejecutiva de la JCA dijo el único efecto que habría "es que va a haber polvo en tu casa".

