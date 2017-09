Efectos de María comenzarán a sentirse hoy, dice el Gobernador y urge acuartelarse

El gobernador, Ricardo Rosselló hizo un llamado urgente a los puertorriqueños a movilizarse a refugios o casas de familiares seguras para asegurar la vida durante el paso del huracán Irma por Puerto Rico, cuyos efectos comenzarían a sentirse desde esta tarde y se extenderán hasta el sábado.

En conferencia de prensa desde la Agencia Estatal para el Manejo de Emergencias, Rosselló dijo que los vientos de tormenta tropical comenzarán a sentirse a partir de las 4:00 p.m. en la zona este y sureste. Además, los efectos relacionados al sistema se sentirán hasta el sábado, debido a la lentitud con la que se traslada el huracán, a unas 9 millas por hora. Por ello, urgió movilizarse a lugares seguros y permanecer allí hasta que pase el sistema.

"No hay duda que va a atravesar Puerto Rico con vientos de categoría 4 o categoría 5”, dijo Rosselló. Afirmó que los efectos devastadores del huracán María serán unos no vistos por generaciones. Destacó que el sistema es poderoso y estará por mucho tiempo sobre tierra en Puerto Rico. "No se dejen confundir por la trayectoria, esto va a impactar todo Puerto Rico", mencionó el Gobernador.

De acuerdo al informe del Centro Nacional de Huracanes a las 8:00 a.m., María es un huracán categoría 5 con vientos sostenidos de 160 millas por hora. Se prevé que el sistema arrojará entre 12 y 18 pulgadas de lluvia sobre Puerto Rico, aunque en algunas zonas podría alcanzar hasta 25 pulgadas, según informó Ernesto Morales, del Servicio Nacional de Meteorología.

"Todos los puertorriqueños que tengan hogares con techos de zinc o de madera, que desalojen”, pidió Rosselló, al tiempo que dijo que luego que pasen los vientos más fuertes –que se sentirán mañana miércoles–, "el peligro no ha pasado", debido a los suelos saturados, los posibles deslizamientos de terreno y las inundaciones. Reiteró que los rescatistas y policías no estarán en la calle durante el azote de los vientos.

Al momento, hay 299 refugiados alrededor de la isla. “Si tienen una duda, no es tiempo para preocuparse […] que desalmen […] si hay deslizamientos, salgan, si hay zona inundable, salgan […] Si hay alguna mínima duda, salgan”, dijo Rosselló. El mandatario dijo que no es momento para arriesgarse, sino para buscar “santuario seguro”. Insistió en que no habrá luz por buen tiempo, eso lo determinará el daño a la infraestructura. Destacó que es un sistema más fuerte a los que tenemos como referencia (Georges y Hugo) y la infraestructura está más débil.

Según explicó el secretario del Departamento de la Vivienda, Fernando Gil Enseñat, hay 500 refugios habilitados alrededor de la isla.

