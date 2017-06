Etica de la Cámara desestima querella contra representante Rivera Guerra

La Comisión de Ética de la Cámara de Representantes desestimó hoy la querella sometida contra el representante del Partido Nuevo Progresista (PNP), José Luis Rivera Guerra, a quien se le señaló de haber agredido a un manifestante en una protesta en el Capitolio.

La querella fue presentada Julio Vargas Cruz, líder sindical miembro de la Unión Bonafide de Oficiales de Seguridad (UBOS) de la Universidad de Puerto Rico (UPR), quien señaló que el legislador le dio “un primer golpe en la boca y luego en el ojo”.

“Cuando vamos a la evaluación de causa, voy al reglamento y voy al Código. El reglamento dice que la querella debe estar sustentada con evidencia que demuestre que lo que está diciendo el querellante es real. No se presentó ningún tipo de evidencia, él simplemente en la querella hizo un relato de unos hechos”, dijo la representante por el PNP, María de Lourdes Ramos, en entrevista con Metro.

Ramos, vicepresidenta de la Cámara, fue nombrada en horas de la mañana por el presidente cameral, Carlos “Johnny” Méndez, como presidenta interina de la Comisión de Ética, luego de que el presidente de la Comisión José Banchs se inhibiera del proceso por haber hecho expresiones respecto a Rivera guerra una vez se había radicado la querella.

En la votación 4-2, el representante Denis Márquez del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) y Rafael “Tatito” Hernández Montañez del Partido Popular Democrático (PPD), votaron en contra de la determinación de desestimar la querella y a favor de que el proceso continuara con una vista evidenciaria. En términos específicos de la querella en cuestión, la decisión es inapelable.

“Creo que se crea un mal precedente, porque pueden llegar un sinnúmero de querellas y no darse el espacio para analizar si tienen fundamentos o no y al no darse un debido proceso donde se dilucide, lo que puede ocasionar es que se de una percepción de que el proceso no está cumpliendo con lo que se quería aspirar cuando se traen querellas relacionadas a los funcionarios electos en la Cámara”, apuntó Hernández.

Respecto a las expresiones de Márquez, quien dijo que voto por la desestimación fue “un toallazo” a Rivera Guerra, la representante Ramos afirmó que “son expresiones personales del representante y no puedo ser irresponsable, porque si este caso lo tengo que volver a ver, entonces yo me tendría también que inhibir, así que yo prefiero respetar la opinión personal del representante Márquez”.

Señala deficiencias en reglamento de la Comisión de Ética

El representante popular señaló, además, algunas deficiencias en el reglamento de la Comisión de Ética de la Cámara que dan pie a interpretaciones distintas respecto al proceso que se debe llevar a cabo al momento de analizar o investigar una querella.

“Yo considero que el reglamento tiene una falla porque une el concepto de vista evidenciaria y causa y no lo segmenta. Yo considero que, ya después que se determina jurisdicción, era pasar a la vista evidenciaria y yo cuando hago mi votación aclaro que no es una de causa, es una votación a favor de una solicitud de vista evidenciaria, porque ni el querellante ni el querellado nos colocó en posición e instruyó a los miembros de la Comisión para dar una opinión informada”, explicó Hernández.

En el ámbito penal, la secretaria de Justicia, Wanda Vázquez Garced, anunció ayer que el político será encausado por un delito menos grave.

Rivera Guerra aseguró el día de la agresión en las afueras del Capitolio, que “yo sólo me defendí” de los manifestantes.

“Cuando traté de entrar al Capitolio, tuve que esperar frente a la puerta porque no me abrían. En ese momento, un grupo de manifestantes comenzaron a rodearme, a gritarme, llamaron a otros manifestantes para que me asecharan y alguien me agarró por la cintura”.

En las imágenes se observa al legislador atacando de manera sorpresiva al líder sindical que presentó la querella.

De acuerdo a Inter News, la secretaria de Justicia no explicó cómo siendo Rivera Guerra diestro en las artes marciales, la acusación se reduce a una agresión simple.

