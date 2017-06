Justicia acusará a Rivera Guerra de delito menos grave

La secretaria de Justicia, Wanda Vázquez Garced, anunció hoy, jueves que solicitará que no se designe un Fiscal Especial Independiente (FEI) al representante José Luis Rivera Guerra por el incidente ocurrido en abril pasado en el Capitolio, cuando agredió a un manifestante, porque será encausado por un delito menos grave.

Vázquez Garced indicó que el próximo lunes enviará la solicitud al respecto al panel del FEI para, a partir de su determinación, seguir con el proceso en contra del legislador del Partido Nuevo Progresista (PNP).

“Dependerá de cuánto tarde el Panel del FEI en tomar su decisión para entonces nosotros proceder a presentar el caso”, dijo la funcionaria en entrevista radiofónica (Radio Isla).

Rivera Guerra aseguró en aquel momento, tras la pelea que protagonizó en las afueras del Capitolio, que “yo sólo me defendí” de los manifestantes.

“Cuando traté de entrar al Capitolio, tuve que esperar frente a la puerta porque no me abrían. En ese momento, un grupo de manifestantes comenzaron a rodearme, a gritarme, llamaron a otros manifestantes para que me asecharan y alguien me agarró por la cintura”, contó.

El agredido, Julio Vargas Cruz, de la Unión Bonafide de Oficiales de Seguridad (UBOS) de la Universidad de Puerto Rico (UPR), denunció que recibió “un primer golpe en la boca y luego en el ojo”, lo que lo llevó a defenderse antes de que interviniera la Policía.

La secretaria de Justicia no explicó cómo siendo Rivera Guerra diestro en las artes marciales, la acusación se reduce a una agresión simple.