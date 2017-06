Presidente del Partido Demócrata endosa la estadidad para Puerto Rico

El presidente del Partido Demócrata de Estados Unidos, Tom Pérez, anunció su endoso personal a que Puerto Rico se convierta en el estado 51 de nación estadounidense.

“Pérez, que tiene dos hermanos nacidos en Puerto Rico, dijo en una declaración proporcionada a Playbook que cree que los puertorriqueños deben tener los mismos derechos que los de Estados Unidos continental y que su punto de vista personal es que la estadidad es el mejor método para proporcionar una representación plena en Gobierno e igualdad de derechos”, explicó hoy Político, en su resumen sobre lo más importante ocurriendo en Washington D. C.

El gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló, agradeció a Pérez, a través de Twitter, “por apoyar la voluntad del pueblo de Puerto Rico e igualdad de derechos civiles de 3.5 millones de ciudadanos americanos con la Estadidad”.

Thank you @TomPerez for supporting the will of the people of PR and equal civil rights for 3.5 million American citizens through Statehood.

— Ricardo Rossello (@ricardorossello) 19 de junio de 2017