Congresista pide la estadidad para Puerto Rico

El congresista Steny Hoyer, hizo un llamado al Congreso a que “permitan a Puerto Rico convertirse en el estado número 51”, luego de la celebración del plebiscito del pasado domingo, 11 de junio, en el que alrededor de 500 mil votantes puertorriqueños favorecieron la estadidad para la Isla.

“Los votantes que participaron en el referéndum estatal de Puerto Rico expresaron un deseo inequívoco de seguir buscando un futuro en común con los Estados Unidos como un miembro igual de nuestro sindicato”, expresó ayer el representante demócrata del distrito 5 del estado de Maryland, en declaraciones escritas.

I hope Congress and the Admin will listen to Puerto Rican voters & enable #PuertoRico to become the 51st state. https://t.co/s5Fx4AJbCj pic.twitter.com/7FXJY6ItiQ

— Steny Hoyer (@WhipHoyer) 12 de junio de 2017