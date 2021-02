Joven boricua graduada de medicina emprende en la industria de la belleza

La joven puertorriqueña Jeyleen Ortiz emprende como skincare coach en Mujer Bonica, un espacio virtual donde ofrece educación en línea y consultas para ayudar a mejorar la piel de sus clientes.

Ortiz, quien completó sus estudios de medicina en la Universidad Autónoma de Guadalajara en 2015 como médico cirujana, decidió hacer sus sueños realidad de ayudar a otros de la manera que la apasiona: combinando la belleza y sus conocimientos en la ciencia.

Ortiz se une a una de las innovaciones de la industria de la belleza el skincare coaching. Dentro de su plataforma, Mujer Bonica, enseña a personas a conocer su piel, cómo cuidarla, prevenir enfermedades y promover rutinas de acuerdo a su estilo de vida que aporten a lograr una piel más saludable.

"Mujer Bonica me rescató, me ha permitido emprender, vivir de lo que amo y sé que esto será solo el principio de las cosas lindas que la vida tiene para mí" dijo Ortiz, quién descubrió que sufría una condición de salud en el 2016 que le impediría hacer el internado en medicina para ejercer su profesión. "Decidí que, aunque tuviera una enfermedad, esta no sería una limitación para lograr mis sueños'', reafirmó.

Actualmente la joven ofrece sus servicios como skincare coach en Mujer Bonica en donde tiene la oportunidad de ayudar a través de consultoría virtual a hombres y mujeres que desean desarrollar una piel saludable. Además es embajadora de Laline y Biodella, ambas marcas internacionales con productos para el cuidado de la piel, conferenciante, consultora de marcas y creadora de contenido.

