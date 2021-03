Raya & The Last Dragon – una poderosa guerrera en impresionante propuesta visual

De Walt Disney Animation Studios llega la aventura épica Raya & The Last Dragon situada en el fantástico reino de Kumandra, donde mucho tiempo atrás los humanos y los dragones vivían en armonía. Pero cuando una fuerza maligna amenaza al mundo, los dragones tuvieron que sacrificarse para salvar a la humanidad. 500 años más tarde, esa misma fuerza ha regresado y la humanidad depende de una independiente guerrera llamada Raya, para encontrar al legendario y último dragón, restaurar el reino de Kumandra y unir a un pueblo fragmentado.

La nueva propuesta del imperio del ratón le da un nuevo giro a la fórmula de las princesas, con esta nueva guerrera que no necesita de una relación amorosa para mover la narrativa, como fue por décadas la costumbre de Disney y sus princesas. Raya (Kelly Marie Tran) es una joven determinada y decidida que sufre la pérdida de su padre a raíz de esta maligna fuerza que regresa a terminar de destruir el balance en la tierra y se ve obligada a buscar esa fuerza interior que la llevará a enfrentar a este villano con la ayuda de Sisu (Awkwafina), el ultimo dragón titular que no es lo que ella esperaba y un grupo de interesante personajes con diferentes trasfondos y razones para unirse a Raya en su travesía, integrando efectivamente el tema de la inclusión. Sisu, es una ingenua adolescente que por momentos nos recuerda al genio de Aladdin (Robin Williams) por su desbordante energía, personaje que resulta ser el corazón del filme. Además de este mortal villano, Raya tendrá que enfrentar a su enemiga de la niñez, Naamari (Gemma Chan) quien se convierte en un obstáculo en el viaje de nuestra protagonista, gracias a la avaricia y hambre de poder de su madre Virana (Sandra Oh), que la empuja a perseguir a Raya, intentando impedir que logre su misión. La cinta logra presentar convincentemente las motivaciones de estas antagonistas, logrando que la audiencia entienda sus razones y no registren superfluas e inconsecuentes.

Raya cuenta con múltiples elementos que la hacen una de las mejores ofertas de Walt Disney Animation Studios. Su vibrante cinematografía, las deslumbrantes coreografías de peleas, el diverso grupo de personajes que acompañan a Raya en su intrépida travesía y la imparable acción se combinan para entregar efectivamente los mensajes de unión y confianza en uno mismo. Además evita los números musicales para concentrarse en una narrativa de constante acción física y aunque recicla elementos de cintas como Moana y Mulan, se siente innovadora y refrescante.

Este filme está inspirado en los países del sudeste asiático, proveyendo a los realizadores de una gama de recursos culturales para crear una obra de arte repleto de colores, texturas y sabores que la convierten en una entrega visual impresionante. Otro gran acierto de la fórmula que repite Disney al insertarnos en diferentes culturas con poderosas historias de empoderamiento y autodescubrimiento como hiciera con Coco, entre otras. Así que mientras esperamos por los viajes a Italia y Colombia con las cintas Luca y Encanto respectivamente, deleitémonos con este fantástico y emotivo viaje por el sur de Asia junto a Raya, Sisu y sus amigos. Raya & The Last Dragon estrena hoy en cines y mañana en la plataforma de Disney+.