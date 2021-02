Listo Bad Bunny para presentarse en Saturday Night Live

Sin haber transcurrido una semana de que Bad Bunny conquistara el título 24/7 de la WWE, el Conejo Malo se encuentra listo para presentarse como artista invitado en Saturday Night Live (SNL).

La cuenta de Twitter del legendario programa de comedia de NBC, publicó una foto del puertorriqueño en pleno set, con la frase "The 24/7 champ himself", en referencia a su recién conquista.

The 24/7 champ himself pic.twitter.com/2Gkv5JqppF — Saturday Night Live – SNL (@nbcsnl) February 19, 2021

El jueves, SNL publicó una promo de su programa de este sábado, en la que figura el anfitrión invitado Regé-Jean Page junto a Melissa Villaseñor, una de las integrantes del elenco del programa.

REGÉ-JEAN (BUNNY)!

BAD BUNNY! pic.twitter.com/tDZyU7NfE7 — Saturday Night Live – SNL (@nbcsnl) February 19, 2021

La presentación de Bad Bunny en SNL se sumará a las apariciones del boricua en la televisión estadounidense, incluidos The Tonight Show con Jimmy Fallon y The Late Show with James Corden.

Te recomendamos: