Sebastián Yatra afila sus garras para defender a su amigo y colega Camilo

Si bien Camilo intentó remediar su “error” interpretando una versión romántica de “Como la Flor” de Selena Quintanilla, sus palabras aún dan vueltas en los oídos de millones de internautas, por lo que su colega y amigo Sebastián Yatra se tomó la molestia de afilar sus garras para salir en su defensa. “Creo que no conocía la canción, pero seguro conoce a Selena”, afirmó el ex novio de Tini Stoessel frente a las cámaras del programa de Univisión “Suelta la Sopa”.

Tras el controversial comentario “No sé nada de Selena pero si sé de Evaluna”, Camilo se ha enfrentado a fuertes críticas por parte de los fanáticos de la Reina del TexMex que además ha revivido gracias a la serie biográfica de Netflix. “¿Por qué no la conoces?”; “¿Cómo no vas a saber quién es Selena?”; “Decir que es joven no es excusa. Es músico y no sabe nada de cultura pop ni musical”; “Ahora millones conocen a Camilo por no conocer a Selena… y ¿tú quién eres?”, sostienen algunos seguidores.

La polémica se generó tras su participación en un juego con Buzzfeed en el que Camilo tenía que adivinar el nombre del cantante y la canción que sonara en sus auriculares. El juego iba muy bien hasta que el playlist lo dejó oír “Techno Cumbia” de Selena Quintanilla, y tuvo que admitir que nunca había escuchado ese tema ni reconoció la voz de la cantante. En medio de las penitencias, el esposo de Evaluna Montaner debía hablar sobre su primera cita describiendo una cena con Sushi y admitió: “no se Selena pero si sé de Evaluna”.

Camilo intenta reivindicarse… pero no ha funcionado

Después del trago amargo, Camilo tomó su guitarra para versionar el tema “Como la Flor”, siendo una de las canciones más recordadas de la fallecida Selena Quintanilla, pero parece que este esfuerzo no fue suficiente para los aguerridos fanáticos de la Reina del TexMex. Sin embargo, algunos seguidores del joven alegan que la artista había muerto antes de que él hiciera su carrera musical por lo que es válido que no reconozca a Selena.

En opiniones encontradas, otros afirman que además de ser un ícono en la música latina, Selena ha revivido con la serie biográfica transmitida por Netflix, así que por referencia podría conocer de quién hablaba aunque no supiese que canción sonaba en el juego. Mientras otros sugieren que su comentario sobre Evaluna no fue en agresión a Selena sino en defensa inocente de su amor a primera vista.

