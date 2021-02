Fallece la leyenda del jazz Chick Corea

El compositor, tecladista y director de banda de jazz estadounidense Chick Corea falleció, según una publicación en su página de Facebook. La declaración dice que Corea murió de "una forma rara de cáncer que se descubrió recientemente". Tenía 79 años.

Corea fue el cuarto artista más nominado en la historia de los Grammy, con 65 nominaciones, ganando 23 veces. También ganó 3 premios Grammy Latinos, la mayor cantidad de cualquier artista en la categoría de Mejor Álbum Instrumental.

Desde el derecho a la vanguardia, desde el bebop hasta la fusión, desde las canciones infantiles hasta la música de cámara, pasando por algunas incursiones trascendentales en las obras sinfónicas, Corea tiene una asombrosa cantidad de bases musicales en su ilustre carrera.

Formó su propio grupo avant-garde, Circle, y luego fundó Return to Forever. Ha trabajado en muchos otros proyectos, incluyendo duetos con Hancock y el vibrafonista Gary Burton. Ha grabado e interpretado música clásica, repertorio popular, solos originales, latin jazz y homenajes a grandes jazzistas.

El año pasado lanzó su álbum “Plays”, que lo capturó en varios conciertos armado solo con su piano. El artista ofreció conciertos en solitario desde 1971 y le fascinaba la pureza del instrumento.

“Como a un corredor le gusta correr simplemente porque se siente bien, a mí me gusta el piano simplemente porque se siente bien”, dice. “Puedo cambiar velocidades e ir en otra dirección o a otra canción o a lo que sea que quiera. Es un experimento constante”, dijo en una entrevista con The Associated Press en ocasión del lanzamiento de "Plays".

