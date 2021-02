JLo recuerda cómo se preparó para ser uno de los shows más eufóricos del Super Bowl

Al escuchar el nombre de Jennifer López millones de fanáticos se emocionan, pero la verdad es que en 2019 y parte de 2020 su nombre junto al de la cantante Shakira fue, sin duda, uno de los más mencionados debido a su presentación en el medio tiempo del Super Bowl. Un año después de esta participación, la intérprete de “Play” la recuerda con gran alegría.

Fue a través de su cuenta oficial de Instagram que Jennifer López decidió recordar la emoción que sintió cuando estaba a punto de ingresar al escenario en el descanso del encuentro deportivo. Su turno a la pelota fue luego de que los asistentes cautivaran sus oídos con Shakira, quien entró al lugar para cantar algunos de sus grandes éxitos.

La diva del Bronx se caracteriza por ser uno de los shows realmente más impactantes sobre el escenario, si recuerdas un poco de su presentación el año pasado, el poledance que hizo se quedó grabado en la memoria de todos, pues no mucho antes había estrenado su película “Hustlers” donde interpretó a una bailarina nocturna con Cardi B y otras personalidades.

Los atuendos de JLo también fueron muy creativos, poco a poco se fue quitando la ropa hasta terminar en un body diminuto con pedrería brillante que enloqueció al público. Con cientos de bailarines y acompañados de su hija Jennifer López, como Shakira, se han convertido en dos figuras emblemáticas del entretiempo, que tras un año es uno de los espectáculos más recordados.

Jennifer López y su guiño al Super Bowl 2021

Este 7 de febrero fue la cita del Super Bowl 2021, y el show de medio tiempo estuvo a cargo de The Weeknd. En medio del backstage recordado por Jennifer, y aquellos guiños del show del 2020 antes de la pandemia, la presentación del cantante no se acercó a la que tuvo JLo con Shakira, e inmediatamente empezaron a aparecer cientos de Tweets con memes, quejas y tristeza por no ver lo que esperaban.

Algunos internautas afirmaron que el medio tiempo del Super Bowl de este año fue bastante plano, a pesar del éxito, el carisma, la voz y toda la grandeza del intérprete de “Earned It”, no fue suficiente para satisfacer las necesidades de la gente. Durante años las estrellas invitadas superan a todos sus predecesores, gracias en gran parte a la evolución de la tecnología, las relaciones públicas y también las colaboraciones, es que cada vez se hacen más espectáculos impresionantes, por lo que las expectativas sobre The Weeknd fueron bastante altas.

