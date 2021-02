Joven recurre a Facebook para buscar admirador, ahora hasta Ednita Nazario quiere conocerlos

Un joven identificado en redes sociales como Caelum Gehenna, salía ayer, jueves, de Plaza Las Américas en San Juan y decidió compartir en redes un momento que no pensó se volvería viral.

Gehenna, publicó en Facebook que buscaba a un muchacho "que estaba al frente de Cheesecake Factory y no se atrevió a pedirme el número".

"Tus amigas no disimularon en lo absoluto y dijeron, mientras me pasaron por el lado, "ah, te asustaste? No le vas a preguntar ahora?" 😂 Estaba loco de que me hablaras. Parecías una pintura de renacimiento, papá", lee la publicación de Gehenna.

Desde ese momento, Facebook comenzó una búsqueda campal por el chico y decenas de comercios locales ahora ofrecen recompensa para cuando Gehenna encuentre a su admirador.

Incluso, la cantante Ednita Nazario aseguró al joven que si encontraba a su "pintura de renacimiento", le escribiera para hacer una cita pro Zoom los tres el próximo 16 de febrero.

🚨 A mis amores y a mi Querido Caelum! Si encuentras o encontramos a la "pintura de renacimiento" 🤪escríbanme!!! Porque… Publicado por Ednita Nazario en Viernes, 5 de febrero de 2021

Las primeras marcas en sumarse a la búsqueda fueron French Tulip y Chili's, uno les ofreció un bouquet de flores y el restaurante una cena por la casa.

La avalancha viral llegó hasta Mochileando, empresa que les ofreció costear boletos aéreos para que se vayan de viaje a Nueva York y "se conozcan mejor".

Incluso, una firma de abogados dijo estar dispuesta a oficiar la boda gratis que según dijeron promete ser "la boda del año" -aunque aún no se conocen-.

Hola Caelum Gehenna, nos enteramos que nunca has viajado. Si encuentras al susodicho y de aquí a mayo la cosa va bien,… Publicado por Mochileando en Viernes, 5 de febrero de 2021

Frappes, sangrías, masajes, joyas y más.

La publicación de Gehenna acumula ya más de 1.7 mil reacciones y se ha compartido 4.5 mil veces.

Entrada la noche de hoy, un joven identificado como Andrés Hernández, aseguró ser él de quien tanto se estaba hablando y aclaró lo sucedido.

"Si soy Andrés y ayer estuve frente a cheescake factory a las 9:30 pm. La realidad no iba a pedirle el número a Caelum Gehenna, solo iba con mi familia “payasiando” y me topé otras personas, entre ellas estaba él. Claro esta me pasmé, el que me conoce realmente sabe que soy súper tímido! Mi familia que son to’ unos BULEROSSSSS!!!! me gritaron te asusta!!!!!! Y pues se mal interpreto! Después de este desmadre!!! Nos agregamos aquí en la red y ya todo cool", escribió.

Facebook

Te recomendamos: