TSA dará multas de hasta $1,500 a quien no use mascarilla adecuadamente en aeropuertos

La Administración de Seguridad en el Transporte (TSA, por su siglas en inglés), anunció que a partir de esta semana y por ley federal, todos los viajeros en aeropuertos del país están obligados a usar la mascarilla sobre nariz y boca, y no serán aceptados quienes solamente viajen con "face shield" o protector de cara.

Quienes no sigan estas reglas no solo serán negados el paso en el punto de seguridad del aeropuerto, sino que se ven expuestos a una multa de $250 para la primera ofensa y hasta $1,500 para múltiples violadores de la ley.

"Con base en factores agravantes o atenuantes sustanciales, la TSA puede buscar un monto de sanción que esté fuera de estos rangos. La TSA ha proporcionado a los operadores del sistema de transporte una guía específica sobre cómo denunciar infracciones para que la TSA pueda imponer sanciones a quienes se nieguen a usar una mascarilla", lee la comunicación.

Esta ley aplica para aeropuertos, estaciones de autobuses y trenes, así como en aviones de pasajeros, transporte público, ferrocarriles de pasajeros y autobuses por carretera que operan en rutas fijas programadas.

Este requerimiento estará en efecto hasta mayo 11 de este año.

“La TSA cumplirá plenamente con las Órdenes Ejecutivas del Presidente, la guía de los CDC y la determinación de Emergencia Nacional del DHS para garantizar un viaje saludable y seguro en todos los sectores de transporte. Esto ayudará a prevenir una mayor propagación del COVID-19 y fomentará una respuesta gubernamental unificada ”, dijo Darby LaJoye, funcionaria superior que desempeña las funciones de administradora de la TSA.

