Mila Kunis y Ashton Kutcher tendrán un peculiar regreso juntos a la televisión

Mila Kunis y Ashton Kutcher tendrán un genial regreso, juntos, a la televisión, durante la transmisión de del Super Bowl 55, donde jugarán los Bucaneros de Tampa Bay contra los Jefes de Kansas City.

La pareja protagonizará uno de los tantos comerciales que se estrenan durante el evento deportivo, situación que aceptaron de inmediato. Mila explicó que a Entertainment Tonight que ni ella o su esposo tuvieron que pensarlo mucho antes de aceptar la oferta, ya que este nuevo trabajo les brindaba la oportunidad de salir de casa durante unas horas y "escapar" temporalmente de sus hijos, tras varios meses de pausa profesional y confinamiento en casa. Mila y Ashton tiene dos hijos, Wyatt de 6 años y Dimitri de 4.

"Se escucha mal decirlo, pero lo hicimos fundamentalmente para disfrutar de algo de libertad. Nos quedamos pensando: '¡Por fin, un par de días fuera!. Nos hizo mucha ilusión y no tuvimos que pensarlo mucho. Además, es la primera vez que Ashton y yo trabajábamos juntos en mucho tiempo, y hay que recordar que llevábamos casi un año encerrados en casa con los niños", confesó Mila Kunis, quien coprotagonizó That 70’s Show junto al que hoy es su esposo.

Y agregó,"cada vez que me proponían hacer un anuncio para el Super Bowl o un evento similar, siempre se trataba del típico comercial de mujer sexy y provocativa, y la verdad es que no se me antojaba hacerlo. Esto ha sido una más que grata sorpresa, y encima se trata de que volvamos a trabajar juntos”.

Mila Kunis y Ashton Kutcher / Cheetos

Mila Kunis y Ashton Kutcher

Mantienen una relación desde 2012, fueron compañeros de reparto en la serie That '70s Show. La pareja tiene dos hijos y se casaron el 4 de julio de 2015.

El 30 de septiembre de 2014, Kunis dio a luz a su primera hija, una niña llamada Wyatt Isabelle Kutcher en el hospital Cedars-Sinai Medical Center de Los Ángeles.​ El 30 de noviembre de 2016, el matrimonio dio la bienvenida a su segundo hijo, un niño al que llamaron Dimitri Portwood Kutcher.

