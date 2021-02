"Los Simpson" de luto: Guionista y productor de la serie murió de coronavirus

El universo de "Los Simpson" perdió a uno de sus integrantes. A los 57 años murió Marc Wilmore, uno de los guionistas y productores de la serie creada por Matt Groening hace ya tres décadas.

El comediante Larry Wilmore, quien es hermano del fallecido, dio a conocer la lamentable noticia a través de redes sociales y aseguró que Marc era una de las personas más "amables, gentiles y graciosas" que conocía.

En el año 2008 el guionista y productor ganó un premio Emmy por su rol compartido en el episodio "Eternal Moonshine of the Simpson Mind", más otras 8 nominaciones por su trabajo escribiendo de la familia animada más popular de la televisión. Wilmore también fue parte del equipo tras el programa "In living color" y tuvo otra nominación por ese espacio.

Varios guionistas de "Los Simpson", como Mike Reiss, Carolyn Omine y Michael Price publicaron mensajes de despedida y condolencias en sus respectivas cuentas de redes sociales.

Según Larry Wilmore, el guionista y productor falleció tras una batalla contra el covid y otras condiciones médicas.

My sweet sweet brother, Marc Edward Wilmore, passed away last night while battling COVID and other conditions that have had him in pain for many years. My brother was the kindest, gentlest, funniest, lion of an angel I’ve ever known. I love you little brother. pic.twitter.com/Zhcg1U4Evr

— Larry Wilmore (@larrywilmore) February 1, 2021