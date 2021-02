No se presentarán más: espectáculo de 'Blue Man Group' llega a su fin en Universal Orlando

La agrupación norteamericana "The Blue Man Group", anunció hoy que su espectáculo en el parque Universal Orlando en la Florida llega a su fin después de 14 años de presentaciones.

Este es un reconocido espectáculo conocido por incorporar comedia, teatro y música.

En un mensaje publicado en Twitter, el grupo aseguró que "aunque es el final de nuestro recorrido en Universal Orlando, esperamos que nuestros fanáticos nos visiten cuando abramos de manera segura en Las Vegas, New York, Chicago y Boston".

The Blue Man Group tuvo más de 6,000 shows en el parque temático durante todos los años que estuvieron allí.

While this is the end of our run at Universal Orlando, we hope our fans will visit when we safely reopen in Las Vegas, New York, Chicago and Boston. 💙 pic.twitter.com/09Votg0zuu

— Blue Man Group (@bluemangroup) February 1, 2021