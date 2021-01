Super Bowl LV: Ariana Grande y Daft Punk serán los invitados de The Weeknd

The Weeknd es el encargado de uno de los shows más esperados del año. Es más, el show de medio tiempo del Super Bowl estará cargado de un gran playlist e invitados sorpresa. Algunos detalles han sido revelados pocos días antes del tan esperado evento. The Weeknd aportó $7 millones para que las personas que lo vean por televisión puedan tener una "experiencia cinemática. Según dijo Slaiby. Reseñó 20 minutos.

Fue a través de Twitter en donde se dio a conocer la lista completa y el orden en el que The Weeknd interpretará sus canciones. Además ya se saben los invitados que estarán acompañando al cantante canadiense, ¡los grandes de Daft Punk y Ariana Grande serán también los protagonistas de la noche!

La lista de las canciones que interpretará The Weeknd / Twitter

Super Bowl LV: The Weeknd, Daft Punk y Ariana Grande serán los protagonistas del show de medio tiempo

El dúo fránces, Daft Punk, cantará junto a The weeknd la canción "I feel it coming". Mientras que Ariana Grande participará junto al canadiense en la canción "Love me harder". Aún no se descarta la idea de que hayan más sorpresas como ha sucedido antes.

Twitter

Miley Cyrus y Demi Lovato también estarán presentes en el show

A través de un show virtual Miley Cyrus, dará un homenaje al personal médico y de la salud que han sido vacunados. Cabe destacar que Demi Lovato será la encargada de cantar el himno estadounidense antes del partido, algo que siempre se hace antes de empezar un juego.

El Bocón

Ya falta poco para la final entre "Los Buccaneers" de Tampa Bay contra los "Chiefs" de Kansas City. ¡Ya sabes! El próximo domingo 7 de febrero a las 17:30 horas, habrá un partido entre dos grandes equipos y un espectáculo con artistas de gran renombre, todos en el mismo lugar.

