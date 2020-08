Tenismesista Daniely Ríos es víctima de un "hacker"

La integrante del Equipo Nacional de Tenis de Mesa de Puerto Rico, Daniely Ríos, fue víctima de un hacker que se apoderó de su Instagram, sin embargo la joven atleta ya pudo recuperar la cuenta.

A través de Twitter, Ríos había compartido con sus seguidores que recibió un correo electrónico que parecía ser de la red social Instagram para verificar su cuenta, sin embargo resultó ser un hacker. Posteriormente perdió el acceso.

"Ayer me hackearon mi cuenta de IG por un e-mail que supuestamente “Instagram” me envío para verificar mi cuenta. Todo se veía real, pero terminó siendo un hacker de Turquía", escribió en Twitter.

Ayer me hackearon mi cuenta de ig por un e-mail que supuestamente “instagram” me envío para verificar mi cuenta. Todo se veía real, pero terminó siendo un hacker de Turquía 🤡 Se los comento para que tengan cuidado cada vez que alguna app le pida información personal. — Daniely Rios🤍 (@daniely_rios) August 25, 2020

En el día de hoy, Ríos compartió con sus seguidores que pudo recuperar la cuenta y realizó un post agradeciendo a las personas que siempre la acompañan. Adjunto publicó una fotografía junto a Adriana Díaz y Melanie Díaz quienes también son parte del equipo boricua.

Te recomendamos:

"Estoy bendecida por estar rodeada de personas que me apoyan. Gracias a todxs lxs que se preocuparon y me ayudaron, significa mucho para mi y qué mejor que comenzar con este recuerdo que siempre me llevará a uno de los momentos más inolvidable de mi vida", escribió Ríos.

La joven atleta quien ha ganado medallas en el deporte a nivel panamericano cuenta con más de 40 mil seguidores en la red social.