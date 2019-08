Así celebró el equipo de tenis de mesa un oro panamericano histórico

La remontada que Melanie Díaz logró en la final del tenis de mesa por equipos para colgarse la medalla de oro en los Juegos Panamericanos Lima 2019 quedará incrustada en la mente de los fanáticos del deporte, y el sentido de orgullo por los "comeback kids" de Utuado acompañará al pueblo de Puerto Rico por siempre.

No obstante, para las tenimesistas será aun más lindo e histórico haber sido parte de uno de los juegos que más alegría causó en la isla.

Melanie, quien se encargó de remontar y lograr la presea dorada en el último game contra la brasileña Bruna Takahashi, culminó su participación en los Juegos Panamericanos Lima 2019 de la mejor manera posible. Y así lo evidencian sus expresiones luego del partido. "Todavía no he procesado lo que está pasando. Todavía estoy en shock. Yo sí sé cómo ella juega. Ella es una jugadora súper buena. Yo no esperaba que esto fuera un partido fácil. Yo sabía que, si tenía que ganar esto, yo tenía que luchar esto. No rendirme nunca", comentó en la zona mixta con la prensa.

"Cuando se acabó [el partido] sentí una felicidad increíble", añadió.









Pero por la red social Twitter no tuvo más que decir que "gracias". "No tengo palabras de verdad. Solo me queda agradecer a mi equipo, a Dios y a Puerto Rico. 😭🇵🇷 MI FELICIDAD ES INDESCRIPTIBLE 😭🇵🇷 CAMPEONAS PANAMERICANAS (sic)", escribió.

Por su parte, Daniely Ríos —compañera de Melanie en los dobles— fue la que más mostró su felicidad cuando lloró en plena entrevista y agradeció a su otra familia por todo el apoyo y enseñanzas que le han dado.

"TODAVÍA NO LO CREO, SOMOS CAMPEONAS PANAMERICANAS🥇🏓🇵🇷 EL MEJOR EQUIPO QUE LA VIDA ME PUDO REGALAR. ❤️❤️❤️ (sic)", expresó por las redes sociales.

Mientras, Adriana, quien en todo el juego se vio muy cansada pero logró ganar un game de vida o muerte, se limitó a describir a su hermana como la MVP.

