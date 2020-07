"¡Ley de vida!": Olga Tañon presenta a los nuevos miembros de su familia

View this post on Instagram

Ley de vida !lo importante es valorar el tiempo que los otros permanecieron conmigo,dándole sazón a nuestras vidas . Bienvenidos los hermanos Bolt🧢 y Blue🎀. . . #boltdenizardtañon #bluedenizardtañon #labradorretriever #labrador #labradorchocolate #labradorblack #labradornegro #animallovers #dogs #dogsofinstagram #dog #poppies #defefarm #olgatañon