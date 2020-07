Natalia Rivera se une al reto del "Gistro Amarillo"

View this post on Instagram

📼Flow Video 90toso📼🤣😜⁣🔥⁣ ⁣⁣ No me pregunten cuantas “matás” me di en patines y con el #GistroAmarillo 🤣🙈⁣ ⁣⁣ Se botaron los nenes con este palo @ozuna 🐻 @wisin 🤘🏻💛