Charlie Aponte asegura que no se esperaba la demanda de Rafael Ithier

El cantante Charlie Aponte aseguró que no se esperaba la demanda en su contra interpuesta por el director del Gran Combo, Rafael Ithier.

"No me lo esperaba porque realmente yo no he hecho nada malo", dijo Aponte a Lo Sé Todo sobre la acción legal.

El exintegrante del Gran Combo, explicó que cuenta con unos derechos, ya que una de las compañías de música le pidió que "apuntaramos los discos donde yo había trabajado, lo que se llama 'performance' y yo pues los puse, y cuando los pusimos, pues había un pequeño problema con la cuestión de la regalía, y eso es lo que se va a arreglar".

Aponte aclaró que "no tiene que ver nada con no cantar los temas ni nada de esas cosas".

"De llegar a un acuerdo se puede llegar a un acuerdo pero tiene que ser equitativo no puede ser para un solo lado, pero mientras tanto ellos están preparados con sus abogados y yo pues tengo mis abogados que nos vamos a reunir el miércoles porque ya me emplazaron, me emplazaron el martes y la demanda sigue", acotó.

Aponte expresó que desea que "se arregle porque yo no saco nada con seguir para lante y quisiera hacerle daño a nadie pero realmente me tengo que defender. Cada cual tiene su verdad y yo tengo la mía. Si me demandan yo tengo que defenderme".

