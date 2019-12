Satisfecho alcalde de Lares tras archivo querella ante la OPFEI

El alcalde de Lares, Roberto Pagán Centeno expresó su satisfacción el lunes, luego que la Oficina del Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (OPFEI) anunciar el archivo de una querella radicada en su contra.

“No tenía ninguna duda de que los señalamientos a los que fui expuesto se aclararían. Desde el primer día que asumimos las riendas de este municipio, hemos trabajado incansablemente por todos y cada uno de los lareños de manera íntegra y bajo los parámetros de la ley. Agradezco la confianza, el cariño y, sobre todo, el amor que me han brindado durante estos años. Llevo 15 años en la alcaldía, mi compromiso siempre ha sido genuino y real”, dijo el alcalde de Lares en una comunicación escrita.

“Lamento mucho que personas con agendas políticas se hayan prestado para esto. En realidad los perdono y los exhorto a que reflexionen antes de querer hacer daño”, expresó Pagán Centeno.

El pasado miércoles, 27 de noviembre, la OPFEI notificó que dicha dependencia archivó la querella presentada en contra de Pagán Centeno, luego de una recomendación del Departamento de Justicia (DJ), al no encontrar pruebas para sostener los señalamientos realizados al ejecutivo municipal por alegadas irregularidades relacionadas al cementerio municipal. En su comunicación escrita, la OPFEI concluyó que los trabajos de reparación y subasta se realizaron de manera legal.

“Tras el paso del huracán María, el cementerio quedó destruido. Como he mencionado en un sinnúmero de ocasiones, a dos años y dos meses luego del terrible paso del fenómeno atmosférico, todavía queda mucho por hacer. Ahora bien, no descansaremos hasta cumplir con nuestra gente. A tales efectos, se inició ya la permisología para la exhumación de los cadáveres que están en los lugares más afectados del cementerio para llevar a un lugar más seguro que decidan los familiares y ya están bien avanzadas las gestiones para la compra del terreno del nuevo cementerio. Seguimos enfocados en lo importante, los lareños. Solo me resta decir que Dios y el tiempo fueron nuestros mejores aliados y la verdad siempre saldrá a flote”, sostuvo el alcalde.

Pagán Centeno anunció el pasado 18 de noviembre su renuncia a la poltrona municipal. Indicó a su vez que su decisión no tenía nada que ver con el referido por parte del DJ, pues había sido una determinación que se tomó hace más de un año.