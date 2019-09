Olga Tañón: “El merengue está en un buen momento para reforzarlo y respaldarlo”

¿Cuántas veces nos hemos preguntado cómo es la vida de un artista cuando está fuera del escenario? Muchas, verdad…

Esta interrogante y muchas otras se la hicimos a la merenguera puertorriqueña Olga Tañón, quien se encuentra en la República Dominicana porque hoy viernes 27 de septiembre, a partir de las 8:30 de la noche, presentará su espectáculo “The One & Only Show”, en el Teatro La Fiesta del Hotel Jaragua en la ciudad de Santo Domingo.

Previo a este compromiso Metro República Dominicana conversó con ella. Le proponemos que nos acompañe a descubrir a la Olga Tañón que inició su carrera artística a los 20 años con las “Nenas de la Ringo y Jossie”, y que luego formó parte de un grupo de merengue llamado “Chantelle” hasta que en 1992 decidió emprender como solista.

Sin duda, una decisión muy acertada y trabajada porque a la fecha tiene dos Premios Grammy Americanos y cuatro Grammys Latino. Otro de sus hitos es que es la artista femenina tropical con más sencillos en el top 10 de las listas Billboard Tropical y Latín Pop Airplay, logrando el reconocimiento de Guinness World Record, no solo por esta hazaña, sino también por ser la artista más premiada en la historia de estos premios.

Además de estos logros, también, aprenderemos cómo es la vida normal de esta gran mujer en su faceta artística y más personal.

¿Por qué eligió el merengue como la música para desarrollar su arte?

La verdad es que el merengue me eligió a mí. Les cuento que fui a una audición pensando que era un proyecto de rock, al entrar me notificaron que era un proyecto de merengue. Adicioné porque me retaron, diciéndome que quien cantaba, cantaba de todo. Al día siguiente grabé mi primer tema en merengue…

De todas sus canciones ¿Cuál es la que más le gusta?

De seleccionar una en específico, estaría siendo un poco injusta porque me gustan muchísimas que han tenido un momento especial en mi vida. Sin embargo, entre las preferidas están: “Basta ya”, “Muchacho malo”, “Mentiroso”, “Bandolero” y “Como olvidar”.

Tengo otras que me han llenado de satisfacción, de alegría, -no necesariamente porque haya vivido la historia que interpreto-, sino porque la gente los ha hecho suyos durante tantos años; inclusive los nuevos como “Que fluya” que hice junto a J Álvarez; “Como no amarte” con Gabriel; y el temazo “Vuelve a mi” que canto junto al gran Fernando Villalona, están en mi ‘play list’ y los escucho siempre.

¿Cómo fue la experiencia de grabar un tema con Gabriel?

¡Grabriel es un talentazo! Es un artista que estudió y se preparó. Es admirable que siendo un muchacho tan joven esté claro en defender la bandera del merengue, -aun en estos tiempos- que quizás hubiese preferido el género que estuviese más pegado.

Sin embargo, escogió el merengue y lo está haciendo con mucha altura y respeto. “Morir soñando” es el álbum de Gabriel que tuve la dicha de ser invitada porque él eligió grabar con los más grandes del género. Su disco es un material maravilloso que hay que respaldar.

Como usted plantea en la respuesta anterior, ahora el público se descanta por el sonido urbano ¿Piensa que los ritmos tradicionales se han beneficiado de este y viceversa?

La buena noticia es que hoy se escucha más música que ayer y menos que mañana. El género urbano ha creado nuevos espacios, otras audiencias y nos ha ensañado muchas cosas como todos los ritmos en su época. Pero soy de pensar que la música es cíclica, todo tiene su tiempo, todo tiene su momento, sus altas y sus bajas.

Creo que la música tropical, -hablando específicamente del merengue- está en un buen momento para reforzarlo y respaldarlo. El merengue, igual que la balada no se dejará de escuchar en ninguna parte del mundo.

¿Cuáles son sus próximos pasos musicales?

Ahora mismo, estoy finalizando la materialización un álbum especial para el que seleccioné algunos de mis éxitos más grandes, a los cuales les estamos haciendo arreglos nuevos, atemperándolos a lo que está sucediendo hoy. A la vez, estoy enfocada en presentar un álbum digital.

El merengue le ha regalado muchos premios ¿Qué piensa que le falta por lograr?

El merengue es un género que me ha regalo grandes satisfacciones. Aunque en principio no pensaba en cantarlo, es indiscutible el cariño y el amor que le tomé cuando le conocí. Aunque he incursionado en el pop, -que también me ha dado muchas satisfacciones y muchos premios-, sin lugar a dudas a dudas, siempre he sido reconocida mundialmente por el género del merengue.

¿Cómo es su relación con otras merengueras: Milly Quezada, Miriam Cruz?

¡Excelente! Milly Quezada es la “Reina del merengue”, siempre he dicho que se llevo todo el swing de la tienda y no le dejó a nadie. Es un ícono de la música tropical, del merengue y una gran exponente. La admiro como artista, como madre, como amiga; ella siempre contará con mi cariño. Ya hemos trabajado juntas, y espero seguir haciendo proyectos con ella en el futuro.

Miriam Cruz ¡Wao! su nombre lo dice todo. Es una de las más grandes exponentes del merengue, con una trayectoria súper exitosa. De hecho, acaba de hacer un gran concierto junto a mi gran amigo Manny Manuel aquí en República Dominicana donde interpretaron el tema “Dicen que andas por ahí”, que me encanta.

Ahora que haces esa pregunta sería bien interesante encontrar un buen merengazo y ponerle el sabor de Milly Quezada, de Miriam Cruz y de la Tañón. ¿Qué piensan?

Está en República Dominicana para el concierto que dará hoy ¿Qué puede esperar el público en esta presentación?

Siempre me he distinguido por presentarle a mi público un espectáculo de mucha altura, con mucho respeto porque nuestro propósito es que pasen una noche maravillosa, que la pasemos en camaradería, en armonía. Esa es nuestra meta.

En su faceta más personal

¿Qué hace Olga Tañón en un día normal?

Me levanto a las 6:00 de la mañana. Me aseguro de que todo esté en orden con a mis hijos, les hago desayuno; me tomo un buen café y me preparo junto a Gabriella para irnos al gimnasio, luego regreso a casa para cumplir con mis responsabilidades profesionales, para preparar almuerzo para que mis hijos lo encuentren hecho a su regreso de la escuela. Pero esto no se acaba ahí, a las 6:00 de la tarde tienen hambre otra vez ja ja ja. En definitiva, a mi me encanta ser mamá, ser esposa, arreglar mi casa, decorar mi jardín, recortar el pasto, me monto en un tractor. En fin, hago lo que haya que hacer porque me encanta…

¿Además de ir al gimnasio que otro deporte practica?

Corro, monto bicicleta, hago ejercicio para mantenerme me forma y me encanta nadar.

¿Estudió música o es autodidacta?

No estudié música, soy autodidacta. Aprendí a tocar guitarra con la derecha aunque soy zurda.

¿Cómo es su vida familiar?

Maravillosa, estoy enamorada de mi familia, de mis hijos, de mi esposo, tratamos de compartir el mayor tiempo posible juntos, de estar presente en sus vidas, en sus proyectos. Somos una familia común, nos respetamos y por sobre todas, las cosas nos amamos.

¿Cuál es su opinión sobre la situación que actualmente vive Puerto Rico?

Puerto Rico ha pasado por muchos momentos grandiosos y difíciles. Lo importante es que el pueblo reconozca cuándo es el momento de tomar acción y que no olvide aquellas personas que nos han traicionado, y que han traicionado al gobierno. Eso no se puede quedar impune, nosotros tenemos que estar más pendientes y ser más fiscalizadores, en vez de comprar promesas cada cuatro años. Esto hará una gran diferencia en la generación de políticos y personas que quieran administrar nuestro país.

