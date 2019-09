JLo y Shakira se presentarán juntas en el medio tiempo del Súper Bowl

El espectáculo del medio tiempo del Súper Bowl este año unirá a dos grandes estrellas de la música latina. La colombiana Shakira subirá al escenario junto a Jennifer López.

La presentación auspiciada por Pepsi fue confirmada en las redes sociales por ambas cantantes.

Tanto Shakira como JLo publicaron fotografías de ambas en Twitter junto al texto: "Get ready (Prepárense)".

El Súper Bowl uno de los eventos más vistos en todo Estados Unidos se llevará a cabo el próximo 2 de febrero, en Hard Rock Stadium en Miami.

Ambas superestrellas latinas han tenido mucho éxito en la industria musical tanto en inglés como en español, sin embargo esta será la primera vez que subirán a un escenario juntas.

Jennifer López dio su salto al estrellato en el año 1999 y dominó las tablas de Billboard con canciones como "If You Had My Love", "All I Have", "I'm Real" y "Ain't It Funny". Recientemente la cantante y actriz de raíces boricuas estrenó el filme "Hustlers".

Por su parte, Shakira lanzó su primer álbum en el año 1991 e hizo un salto al mercado anglosajón en el 2001 con "Laundry Service" que contenía el éxito“Whenever, Wherever” y “Underneath Your Clothes". La colombiana ha ganado 11 Latin Grammy's y 3 Grammys en su carrera.

Te podría interesar:

Estas son las primeras latinas que suben al escenario para el show de medio tiempo de la final de la NFL. En el pasado, artistas como Prince, Lady Gaga, Bruno Mars entre otros han sido los protagonistas del espectáculo musical.

Te recomendamos este video: