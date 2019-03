Marc Anthony, Anuel AA y Wisin cantarán en Latin Billboards

View this post on Instagram

@anuel_2blea se une a @karolg ,@iambeckyg ,@cncomusic y muchos más para #Billboards2019🔥 No te lo pierdas el jueves 25 de abril, 7/6C por @Telemundo #Billboards2019

A post shared by Premios Billboard (@latinbillboards) on Mar 27, 2019 at 9:41am PDT