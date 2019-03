Rosselló tilda de "indignos" comentarios de Trump sobre Puerto Rico

El gobernador Ricardo Rosselló Nevares reaccionó el miércoles a las expresiones que hizo el presidente de Estados Unidos, Donald Trump sobre el uso de los fondos federales para la recuperación de la isla luego del huracán María.

“Quiero ser muy claro: ni un solo dólar federal se ha utilizado para hacer pagos de deuda. Esta ha sido la recuperación más transparente en la historia de los Estados Unidos, brindando acceso y colaboración sin precedentes con agencias federales. De hecho, ayer mismo (martes) llegamos a un acuerdo con FEMA sobre la transición de las responsabilidades para el reembolso de los fondos de recuperación. Un acuerdo basado en el reconocimiento por parte del gobierno federal de que de hecho se establecen controles fiscales apropiados”, dijo Rosselló Nevares en declaraciones escritas.

Según informes de medios de comunicación estadounidenses, el martes el presidente Trump se reunió con varios senadores republicanos a los que les expresó que luego del azote del huracán María Puerto Rico ha recibido mucho dinero de fondos federales que debieron haber sido asignados a otros estados y que el gobierno estatal no ha hecho buen uso del dinero.

“Los comentarios atribuidos a Donald Trump por los senadores de su propio partido están por debajo de la dignidad de un presidente en funciones de los Estados Unidos. Siguen careciendo de empatía, son irresponsables, lamentables y sobre todo injustificadas”, sostuvo el gobernador.

“Solo puedo asumir que Trump está recibiendo información engañosa de su propio personal. He hecho varias solicitudes para reunirme con el presidente para hablar sobre la recuperación y reconstrucción de Puerto Rico, pero hasta el día de hoy no hemos recibido una confirmación o una fecha, a pesar de que Trump me dijo que nos reuniríamos después de su visita a Vietnam”, agregó.

El mandatario invitó a Trump a que deje de escuchar los consejos “ignorantes y completamente equivocados”.

“En su lugar, debería venir a Puerto Rico para escuchar de primera mano a la gente en el terreno. Lo invito a poner todos los recursos a su disposición para ayudar a los estadounidenses en Puerto Rico, como lo hizo para Texas y Alabama. Ni más ni menos”, dijo.

Por otro lado, el ejecutivo aprovechó para llamar la atención sobre la desigualdad hacia los puertorriqueños. “Señor presidente: Basta con los insultos y las caracterizaciones erróneas degradantes. No somos tus adversarios políticos; somos tus ciudadanos. No estamos pidiendo nada más que cualquier otro estado de los Estados Unidos haya recibido. Simplemente estamos pidiendo igualdad”, finalizó Rosselló Nevares.