Kate Middleton deslumbra en la gala de los premios BAFTA

View this post on Instagram

Duchess of Cambridge Style! Gown: Alexander McQueen (?, possibly the same, in a different colour, worn for The Prince of Wales' 70th birthday party); Shoes: Jimmy Choo; Clutch: Alexander McQueen; Jewels: Diana's earrings and The Queen's bracelet✨ . Do you like her outfit? #britishroyalfamily #britishroyals #katemiddleton #duchessofcambridge #instaroyals #katemiddletonstyle #duchessofcambridgestyle #royalstyle #instafashion #royaladdicted2fashion #bafta #bafta2019 #eebaftas