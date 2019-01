Sorprenden a Lin Manuel con banderas de Puerto Rico en noche final de Hamilton

El dramaturgo Lin-Manuel Miranda fue sorprendido anoche por el elenco de Hamilton con una sorpresa en la noche final de Hamilton.

Durante la función final de la pieza en el Centro de Bellas Artes de Santurce, todos los personajes sacaron banderas de Puerto Rico momento que fue conmovedor para el actor.

Greatest curtain surprise of my life. I had no idea about the other flags 😭 https://t.co/try2IuICBN

— Lin-Manuel Miranda (@Lin_Manuel) 28 de enero de 2019