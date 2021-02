Fallece reconocido periodista deportivo de ESPN

Uno de los reporteros con más trayectoria en ESPN SportsCenter, Pedro Gómez, falleció ayer en su hogar de manera sorpresiva.

El hombre de 58 años había comenzado a trabajar para el canal deportivo en 2003.

“Pedro era mucho más que una personalidad mediática. Era papá, esposo amoroso, amigo leal, entrenador y mentor ”, dijo la familia Gómez en un comunicado. “Él era todo para nosotros y el mayor creyente de sus hijos. Murió inesperadamente en casa esta tarde ".

El presidente de ESPN y de contenido deportivo, James Pitaro, dijo que estaban sorprendidos y tristes por la muerte de su colega. “Pedro fue un periodista de élite al más alto nivel y sus logros profesionales son reconocidos universalmente. Más importante aún, Pedro era un amigo amable y querido para todos nosotros. Nuestros corazones están con la familia de Pedro y con todos los que lo aman en este momento extraordinariamente difícil ", agregó.

Estuvo profundamente conectado a lo largo del béisbol de las Grandes Ligas, habiendo servido como redactor sobre los Atléticos de Oakland para el Sacramento Bee de 1995 a 1997 y en el San Jose Mercury News de 1990 a 1994. Mientras cubría a los Atléticos, Gomez se desempeñó como escritor nacional de béisbol para el Miami Herald de 1994 a 1995. Antes de eso, escribió para San Diego Union y Miami News desde 1988-90 y 1985-88, respectivamente.

ESPN remembers SportsCenter reporter Pedro Gomez, who passed away unexpectedly today at the age of 58.https://t.co/0Q75PlBEvG pic.twitter.com/4B5r7OG9Ni

— ESPN PR (@ESPNPR) February 8, 2021