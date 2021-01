¡Golpe bajo! Manny Pacquiao deja de ser campeón del mundo

Manny Pacquiao, uno de los pugilistas más condecorado en la historia, acaba de perder su título mundial en la mesa, entre los rumores de su posible regreso al cuadrilátero.

La Asociación Mundial de Boxeo decidió despojarle al ‘Pacman’ su título mundial de peso welter, después de que no fuera defendido desde que lo obtuvo en julio de 2019, cuando venció a Keith Thurman.

La AMB decidió entregarle el título al cubano Yordenis Ugas, aunque el filipino aún tiene el derecho a ser aspirante a la corona, en caso de que vuelva a los cuadriláteros.

Ante esta decisión, el cubano escribió en redes sociales que agradece la decisión, pero lamenta que los títulos estén secuestrados.

“Gracias a Dios, a mi agente, a mi equipo, familia y fans”, tuiteó el cubano, “hoy es un gran día para mí. Gracias a la AMB por subirme como súper campeón y por hacer lo mejor para el deporte. Manny Pacquiao es una leyenda y siempre será un campeón, su intención con (Conor) McGregor y ahora con Ryan (García)”.

Thank God, my agent, my team, family and fans today is a great day for me. Thanks to the WBA for raising me to Super Champion and doing what is best for Sport. Manny Pacquiao is a legend and he will always be champion, his intention was Mggregor and now Ryan, but you cannot… pic.twitter.com/alc40oSJuB

— Yordenis Ugas (@YordenisUgas) January 29, 2021