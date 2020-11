Histórico: Marlins nombran primera mujer gerente general de un equipo en Grandes Ligas

Los Marlins de Miami anunciaron hoy la contratación de Kim Ng como su gerente general, siendo la primera mujer en ocupar esa posición en el béisbol de las Grandes Ligas.

El anuncio fue realizado esta mañana del viernes a través de las redes sociales. Se calificó como histórico por lo que significa en la equidad de las mujeres en el campo laboral y deportivo.

Making history by bringing a lifetime of excellence, Kim Ng steps to the helm as GM. #JuntosMiami pic.twitter.com/UrYESbjTHe

— Miami Marlins (@Marlins) November 13, 2020