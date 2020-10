Alcalde de Mayagüez endosa que Juegos Centroamericanos y del Caribe 2022 se celebren en el municipio

El alcalde de Mayagüez, José Guillermo Rodríguez, dijo hoy que endosaba la idea de solicitar que el municipio sea sede de los Juegos Centroamericanos y del Caribe en el 2022.

"A mí no me tienen que convencer, yo soy deportista y reconozco

del deporte no solo su efecto transformador del ser humano, sino ya reconocida como herramienta en el desarrollo económico. De modo que después de Mayagüez 2010 y sus aportaciones a la economía, este nuevo escenario es real y tiene mi total apoyo y respaldo", expresó el Alcalde.

El 27 de julio de este año, la Fundación 2010 envió una carta poniéndose a la “disposición del Comité Olímpico de PR para hacer una evaluación seria y serena de las posibilidades reales tanto deportivas como económicas de una posible solicitud de sede estas Justas Deportivas”.

En los cuerpos dirigentes del COPUR, Comité Ejecutivo y el Pleno, la petición recibió el respaldo unánime.

Al momento, se muestran con interés los países de México, Guatemala, San Salvador y Colombia.

