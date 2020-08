Nadal no defenderá su título en Abierto de Estados Unidos por pandemia de coronavirus

Rafael Nadal no defenderá su cetro en el Abierto de Estados Unidos de tenis al afirmar que prefiere no viajar en medio de la pandemia de coronavirus.

La decisión de Nadal pone una pausa a su empeño por igualar el récord de Roger Federer de más títulos de individuales de hombres en las citas de Grand Slam.

El astro español detalló su determinación en sus redes sociales el martes.

“La situación sanitaria sigue muy complicada en todo el mundo con casos de COVID-19 y rebrotes que parecen fuera de control”, escribió el jugador de 33 años.

This is a decision I never wanted to take but I have decided to follow my heart this time and for the time being I rather not travel. pic.twitter.com/8VA0aSACVy

— Rafa Nadal (@RafaelNadal) August 4, 2020