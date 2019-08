Grizzlies tendrán entrenadora como asistente del dirigente

Los Grizzlies de Memphis contrataron a la ex entrenadora auxiliar de la Universidad de Notre Dame, Niele Ivey, entre los nuevos asistentes del entrenador Taylor Jenkins.

Con la llegada de Ivey, ahora son nueve las mujeres que integran cuerpos técnicos de equipos de la NBA.

Los Grizzlies también anunciaron el lunes la contratación de Brad Jones, David McClure, James "Scoonie" Penn, Vitaly Potapenko y Neven Spahija.

Jenkins se dijo emocionado por trabajar con un experimentado grupo de entrenadores que han sido exitosos en todos los niveles tanto dentro como fuera de la cancha.

Ivey pasó las últimas 12 temporadas en su alma mater, y en las pasadas cuatro fue entrenadora auxiliar y coordinadora de reclutamiento para Notre Dame. Ayudó a las Fighting Irish a registrar marca de 385-55 y a llegar siete veces a la fase de Final Four, disputando seis finales de la NCAA y conquistando el campeonato nacional femenil en 2018.

Notre Dame felicitó a Ivey a través de Twitter y afirmó que Grizzlies había hecho una muy buena contratación.

☘️ ➡️ 🐻@MemGrizz, you got a good one.

Congratulations to @IrishCoachIvey, who becomes the ninth active female assistant coach in the NBA.#IrishInTheNBA #GoIrish pic.twitter.com/Mx26nqky7g

— Notre Dame WBB (@ndwbb) August 5, 2019