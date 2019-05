Mundial FIFA 2022 se mantiene con 32 equipos

La Copa Mundial de fútbol de 2022 en Qatar se jugará con la cifra inicial de 32 selecciones, luego que la FIFA desistió del plan de expandir el torneo a 48 naciones.

El deseo del presidente de la FIFA Gianni Infantino de agrandar el primer Mundial en Medio Oriente se vio truncado por una crisis diplomática en la región y las demandas de la entidad rectora del fútbol de que las naciones anfitrionas se adhieran a respetar los derechos humanos y laborales.

Eso quiere decir que la Copa Mundial no será ampliada hasta 2026, la edición en la que la FIFA ya aprobó un formato con 48 equipos para el torneo que se jugará en Estados Unidos, Canadá y México.

El Consejo de la FIFA en marzo pasado autorizó que lnfantino consultara con Qatar para sondear la posibilidad de añadir a por lo menos otro país en la región para albergar 16 partidos adicionales.

"Tras un proceso de consulta exhaustivo e integral con la participación de todas las partes relevantes, se concluyó que bajo las actuales circunstancias tal propuesta no era viable ahora", dijo la FIFA en un comunicado el miércoles. "Debido al estado avanzado de las preparaciones y la necesidad de una evaluación detallada del impacto logístico en el país anfitrión, se necesitaría más tiempo y no se podría tomar una decisión antes de la fecha límite de junio. Por lo tanto se decidió no seguir adelante con esta alternativa".

Un informe interno de la FIFA ya había llegado a la conclusión de que los Emiratos Árabes Unidos, Bahréin y Arabia Saudita no podrían ser coanfitriones a menos que levantaran el bloqueo económico y de viajes a Qatar impuesto hace dos años.

La crisis diplomática en la región dejó a Kuwait y Omán, países neutrales, como las opciones viables. Omán había indicado que no tenía interés en montar partidos de la máxima cita del fútbol.

Pero la FIFA finalmente determinó que no tenía el tiempo suficiente para que un país esté en condiciones de escenificar más partidos.

En Kuwait, el Estadio Internacional Jaber Al-Ahmad tiene 60.000 asientos y la capacidad del Estadio Sabah Al-Salem es de solo 26.000 asientos. Ambos recintos necesitarían remodelaciones previas al Mundial, lo que pondría sobre el tapete la situación de las condiciones y derechos laborales.

El secretario general de la FIFA Fatma Samoura escribió el mes pasado a activistas de derechos humanos para ofrecerles garantías de que se tomaría en cuenta una evaluación de peligros de violaciones de derechos humanos.

Qatar dio una exención que permite que los extranjeros tomen alcohol, pero Kuwait mantiene una censura total que sería problemática para la FIFA, que tiene a Budweiser como uno de sus grandes patrocinadores.

La FIFA ya ha tenido que adaptarse al llevar su máximo torneo al Medio Oriente por primera vez.

Si bien Qatar ganó en 2010 una votación en base a la propuesta de realizar el Mundial en junio y julio, la FIFA cambió la fecha a entre el 21 de noviembre y 18 de diciembre del 2022 debido al agobiante calor del verano.