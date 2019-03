Halcones de Gurabo dejan en libertad a Bam Bam Ortiz

Los Halcones de Gurabo dejaron en libertad al veterano bateador Luis ‘Bam Bam’ Ortiz, luego de completadas cuatro semanas de acción de la temporada 2019 del Béisbol Superior Doble A.

Ortiz, jugador activo con más cuadrangulares conectados en la Federación de Béisbol de Puerto Rico, apenas tuvo cinco turnos con los Halcones este año sin hits.

“Le dije a la gerencia de Gurabo que me dejara libre. Cuando empezó la temporada solamente jugué dos juegos y cinco turnos. Los otros dos domingos corridos no jugué, entonces no tenía alternativa. En realidad no estaba haciendo nada ni estoy ayudando al equipo”, dijo el pelotero de 50 años.

El experimentado jugador pasará por el cedazo de la sección Este durante cinco días. En caso de que ningún equipo de la sección lo reclame, podrá firmar con la franquicia que desee.

El toletero descartó la posibilidad de retirarse y aseguró seguirá en busca de los nueve vuelacercas para alcanzar al máximo jonronero de todos los tiempos, René ‘Búfalo’ Acevedo, quien pegó 149.

“A mí no me importa lo que comenten. Eso me gusta, el bayú. El retiro es cuando yo quiera. Todavía puedo jugar y ayudar para lograr las dos metas que me faltan, los 17 hits para los 700 y la famosa meta de los jonrones”, indicó.

En la pretemporada 2019, Ortiz llegó a los Halcones luego de ser dejado en libertad por los Caimanes del Melao Melao de Vega Baja, equipo donde conectó cuatro jonrones en el 2018. Fue firmado por Gurabo luego de ser dejado en libertad por los Caimanes del Melao Melao de Vega Baja.

El bateador dijo que ha recibido acercamientos de varios equipos, incluyendo Vega Baja. "Estamos 'ready' y positivos para hacer mi trabajo", puntualizó.