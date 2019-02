Hay Copa ITTF Panamericana para largo

Viendo el increíble éxito y respaldo que tuvo el primer gran evento de tenis de mesa en Puerto Rico, la Federación Internacional de Tenis de Mesa (ITTF, en inglés) ya tomó nota y tiene planes de volver a celebrar la Copa Panamericana en la isla.

Las noticias fueron bien recibidas por el presidente de la Federación Internacional de Tenis de Mesa (FPTM), Iván Santos, quien dejó claro que organizarán los eventos que terminen exitosamente.

"Ellos nos ofrecen, pero nosotros vamos a hacer aquellos eventos donde, realmente, nosotros podamos organizar con éxito como fue ayer [domingo]. Lo que sí está en pie es que nosotros volvamos a ser la sede de la copa panamericana por dos o tres años", reveló en entrevista con Metro PR.

De la mano con el increíble ambiente que el público puertorriqueño ofreció a los jugadores y directivos de la ITTF, Santos destacó que la viabilidad de organizar la copa facilita la decisión para volverla a celebrar.

"Se puede mercadear mejor y nuestro jugadores tienen la oportunidad de exhibirse ante el público de Puerto Rico y a un gran nivel", aseguró.

En medio de la euforia por el ansiado campeonato de la utuadeña Adriana Díaz, al presidente y al director de la región panamericana de la ITTF, Freddy Almendariz, se les planteó la posibilidad de celebrar un mundial en la isla. Pero para eso faltan muchos pasos.

"No es que no tengamos la capacidad, pero uno siempre debe ir poco a poco, dando un paso tras otro, como hemos hecho durante años en la federación. No tengo la duda de que, si seguimos trabajando así, en 10 o 12 años nosotros podamos ser una potencia mundial como país", sostuvo Santos.

Casi seis mil personas presenciaron el torneo en el Coliseo Mario "Quijote" Morales, en Guaynabo, según el funcionario local.