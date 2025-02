Únete a la marcha por los derechos de los inmigrantes

No debemos dejar de defender los derechos humanos para todas las personas, en especial, los de la comunidad migrante, sin quienes no seríamos comunidad. No podemos dejar de velar por los valores de nuestra humanidad ni dejar de sentir empatía y solidarizarnos con las comunidades que continúan siendo atacadas y violentadas mediante las políticas discriminatorias del presidente Donald Trump. Las comunidades migrantes continúan viviendo bajo terror en Puerto Rico porque el gobierno de Jenniffer González ha asumido servilmente todas las políticas de Trump no importa cuán violentas, discriminatorias o ilegales sean. A un mes de que Trump asumiera su presidencia, el 20 de febrero de este año, las autoridades federales de inmigración habían arrestado 107 personas en Puerto Rico como parte de las políticas migratorias de Trump. Esto no es normal y no debe aceptarse.

No debe haber cooperación de los gobiernos locales en las redadas que están llevando a cabo las autoridades federales de inmigración porque no cumplen con el ordenamiento jurídico vigente, y esto es alarmante. Las políticas migratorias que implementó Trump no cumplen con la ley ni con el orden; en todo caso, han promovido el caos y el desorden. Un proceso ordenado y legal requiere de órdenes judiciales (no del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de los Estados Unidos, o ICE) para poder arrestar a cualquier persona, independiente de su estatus migratorio. También, hace falta una orden judicial (no de ICE) para hacer un registro y un allanamiento. Distintas organizaciones, federaciones, sindicatos, gremios, colegios profesionales y activistas defensoras de los derechos humanos han continuado levantado su voz y organizándose para denunciar estas políticas discriminatorias e ilegales.

El gobierno de González ha asumido servilmente las políticas xenófobas y racistas de Trump para perseguir a las comunidades extranjeras en Puerto Rico, en vez de ofrecer protección, ayuda, demostrar solidaridad y exigir que se cumpla con el debido proceso de ley. Por eso, te invito a que te unas a la convocatoria del Frente Unido Contra las Medidas Migratorias de Trump para marchar hoy, 27 de febrero, a las 4:00 p.m. desde la corte federal en el Viejo San Juan hasta La Fortaleza.