El MAC ofrece recorridos accesibles orientados a personas no videntes y sordas

La administración de Donald Trump implementó múltiples órdenes ejecutivas discriminatorias y que ponen en peligro la seguridad y la vida de millones personas. Trump ha amenazado con cerrar el Departamento de Educación (DE) y con cortarle fondos al Medicaid. Una de las comunidades que se verá adversamente afectada por el cierre del DE son los sobre 7.5 millones de estudiantes en EE. UU. de educación especial que serían privados del acceso a la educación, terapias y alimentación. Este cuadro sería devastador, inhumano, insensible y con consecuencias fatales. También lo sería para las comunidades con diversidad funcional cuyas vidas dependen del acceso a cuidados de salud que reciben únicamente a través de Medicaid.

Es importante resaltar que Medicaid ofrece una cubierta de salud a sobre 80 millones de personas de bajos ingresos y con diversidad funcional. En Puerto Rico, debido a que el gobierno de Jenniffer González es servil a las posturas de Trump sin importar sus nefastas consecuencias, nuestras comunidades viven en temor constante sobre sus libertades y vidas, en especial las extranjeras, las mujeres, la comunidad LGBTTIQA+, personas negras, empobrecidas y con diversidad funcional. Sin embargo, dentro de todas estas preocupantes noticias, existen buenas noticias que debemos resaltar.

El Museo de Arte Contemporáneo (MAC) ofrecerá un recorrido accesible, con sensibilidad y empatía, orientado a personas ciegas y sordas. De esta forma, el MAC “reafirma su compromiso con la accesibilidad y la inclusión a través de recorridos diseñados para personas ciegas y sordas”. El primer recorrido será dirigido a personas ciegas y se llevará a cabo el 26 de febrero, a las 10:00 a.m. en la Sala Julio Rosado del Valle, a través de una visita guiada por la exhibición “Sunlight on the Sea Floor”, conducida por el artista Luis Felipe Passalacqua, quien es un escultor no vidente.

El MAC estableció que “estas experiencias sensoriales y educativas ofrecen una oportunidad única para acercarse al arte desde una perspectiva accesible e inclusiva”. Los próximos recorridos serán el 20 de marzo y el 24 de abril. Para más información y registro, pueden escribir a educacion@museomac.org, o llamando al 787-977-4030.