La convicción de Trump y las elecciones

Durante meses, analistas políticos, apostadores y estrategas partidistas han especulado sobre cómo una condena penal del expresidente Donald Trump podría afectar la carrera presidencial. Ahora, después de que un jurado de Nueva York declaró culpable a Trump de 34 cargos relacionados con el pago de dinero para comprar el silencio de una actriz porno, estamos a punto de descubrirlo.

Aquí, algunas ideas sobre qué podemos esperar y a qué estar pendientes.

En las semanas previas al juicio de Trump en Nueva York, muchas encuestas preguntaron a los votantes cómo responderían si Trump fuera declarado culpable. Esas encuestas sugieren lo que diría el sentido común: el presidente Joe Biden ganaría, al menos en cierta medida.

En las primarias, Trump se benefició de sus acusaciones penales, porque movilizaron a sus partidarios y lo protegieron de las críticas de sus rivales. Pero en unas elecciones generales, una condena penal sigue siendo un problema, incluso para Trump. Sin embargo, tenga cuidado de dar demasiada importancia a lo que reflejen las encuestas. Los votantes no son buenos para predecir cómo reaccionarán ante un evento hipotético; la mente humana no funciona de esa manera.

El valor de esas encuestas es principalmente direccional. Sugieren que una condena hará que Trump pierda algo de apoyo (suficiente para importar en una contienda reñida), pero que los votantes no necesariamente cambiarán de bando para apoyar a Biden. En cambio, podría haber un número significativo de electores que hoy día favorecen a Trump que se tornen indecisos y desistan de participar en el evento electoral.

El tipo de noticias que tiene el mayor impacto en los votos de la gente involucra eventos inesperados. Es un hecho que la mayoría de los votantes no esperaban que Trump fuera condenado. La encuesta más reciente del New York Times y Sienna College, por ejemplo, encontró que solo el 35 por ciento de los votantes en los estados —en disputa— esperaban que Trump fuera condenado. Poco más de la mitad esperaba que lo encontraran inocente.

Otras encuestas arrojaron resultados similares: la mayoría de los estadounidenses dijeron que creían que Trump había violado la ley, pero la mayoría también pensaba que se saldría con la suya; después de todo, siempre lo ha hecho. El hecho de que un jurado lo haya declarado culpable fue una sorpresa para muchos votantes. Esto es especialmente cierto para aquellos que no prestan mucha atención a las noticias. Y las sorpresas pueden tener un gran impacto, especialmente en las personas que aún no tienen sentimientos fuertes hacia los candidatos.

La condena de Trump probablemente no cambiará la opinión de muchas personas que ven regularmente MSNBC, Fox o CNN. El tipo de votantes que presta mucha atención a la política y los asuntos públicos son abrumadoramente el tipo de personas que tienen puntos de vista fuertemente partidistas. Por eso prestan atención.

Estos, sin embargo, no son los votantes quienes deciden unas elecciones reñidas. Aquellos que lo hacen (las personas que pueden oscilar entre los partidos) son en su mayoría personas que viven desconectadas de la política y de los eventos públicos en general. Los estrategas políticos se refieren a ellos como votantes con poca información, porque no tienen mucho conocimiento sobre quiénes son los candidatos o qué representan.

Eso no significa que sean menos inteligentes o ignorantes. Significa que han elegido centrar su atención en otros aspectos de la vida. Pero muchos todavía votan, especialmente en las elecciones presidenciales. Son los votantes a los que habrá que prestar atención en las próximas semanas.

La carrera entre Trump y Biden estaba muy reñida antes de la condena de Trump. Es casi seguro que después de la condena se mantendrá igual de reñida sin necesariamente moverse a favor de Biden. Mucha gente —especialmente muchos demócratas liberales— siempre ha tenido problemas para comprender ese hecho básico. Desde que Trump ingresó por primera vez a la política electoral hace casi nueve años, algunos de sus fervientes oponentes han creído que un solo evento (la grabación revelada por Access Hollywood, la investigación de Mueller, la respuesta caótica a la pandemia de COVID-19, uno de los casos criminales) descalificaría a Trump en la mente de la mayoría de los votantes.

Eso no ha sucedido y es casi seguro que no sucederá ahora.

Vivimos en una era política altamente polarizada en la que los partidarios de ambos lados votan contra el otro partido, tanto como (a veces más) votan por el candidato de su propio partido. Esto es doblemente cierto en el caso de Trump, quien inspira una profunda lealtad de sus partidarios y un intenso odio de sus enemigos.

La gran mayoría de los votantes en esta elección (mucho más del 80 %) tomó una decisión hace mucho tiempo. Es difícil saber qué podría cambiar su voto; esta convicción parece ser que no lo hará. Los votantes indecisos no solo no prestan mucha atención a las noticias, sino que también son difíciles de sondear. Además, cuando ocurre un gran evento, afecta quién responderá a las encuestas. En este caso, es probable que los demócratas se muestren entusiastas y sean más propensos a responder, mientras que los partidarios de Trump pueden negarse a participar.

Compensar ese problema, lo que los encuestadores llaman sesgo de falta de respuesta, lleva tiempo y es complicado. Por lo tanto, es probable que las cifras confiables sobre el impacto de la condena de Trump no estén disponibles hasta varias semanas después del fallo o, inclusive, semanas después de la sentencia.

Las encuestas recientes, después del fallo, reflejan alguna mejoría en las cifras de Biden; no un cambio enorme. Si nada cambia, será una muy mala señal para los demócratas. Indicaría que los votantes indecisos tienen tales reservas sobre Biden que ni siquiera una convicción como esta es suficiente para cambiar sus votos.

Si alguna mejora para Biden durara está por verse. Quizás los votantes molestos por la inflación o la edad de Biden vuelvan a inclinarse hacia Trump con el tiempo. Por ahora, sin embargo, la condena de Trump debería establecer una nueva base que prevalecerá hasta el próximo gran evento: el debate programado para el 27 de junio en CNN.